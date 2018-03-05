В Грозном тысячи жителей вышли на «Межнациональную зарядку»

Всероссийская эстафета "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!", инициированная Федеральным агентством по делам национальностей в рамках проекта "Межнациональное движение "ПроРФ", стартовала 1 марта. Присоединиться к участию могут все желающие. Суть акции заключается в том, что до 18 марта — дня выборов президента Российской Федерации — в регионах страны пройдут массовые тренировки, в ходе которых будет выполнено 180318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний и т.д. Акция также проходит в социальных сетях.