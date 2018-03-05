Ещё
В Грозном тысячи жителей вышли на «Межнациональную зарядку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Грозном тысячи жителей вышли на «Межнациональную зарядку 180318» 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Тысячи жителей Чечни провели зарядку в поддержку выборов президента России на центральной площади Грозного, несмотря на моросящий дождь. Они по 18 раз выполнили комплекс упражнений под руководством известных спортсменов — олимпийского чемпиона, ныне депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева, профессионального кикбоксера, заслуженного мастера спорта России по тайскому боксу Артема Левина, абсолютного чемпиона по каратэ Лечи Курбанова.
Всероссийская эстафета "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!", инициированная Федеральным агентством по делам национальностей в рамках проекта "Межнациональное движение "ПроРФ", стартовала 1 марта. Присоединиться к участию могут все желающие. Суть акции заключается в том, что до 18 марта — дня выборов президента Российской Федерации — в регионах страны пройдут массовые тренировки, в ходе которых будет выполнено 180318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний и т.д. Акция также проходит в социальных сетях.
​Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что акция стартует в Грозном, далее эстафета будет передана всей стране.
"Эту зарядку 180318 мы посвящаем важнейшему дню в нашей стране, который состоится 18 марта. Начинаем мы ее в Грозном, потому что Грозный — спортивный город, как и вся республика. Многие спортивные события происходят здесь, глава республики Рамзан Кадыров уделяет этому большое внимание и сам любит и занимается спортом. Поэтому мы здесь. Поэтому мы все вместе покажем и передадим эстафету другим кавказским республиками и дальше всей стране. Вперед, Россия! Вперед, Грозный!" — заявил Баринов перед стартом зарядки.
В акции приняли участие чиновники, представители молодежных организаций, студенты и школьники, всего, по оценке организаторов, свыше 5 тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
Умер режиссер Александр Павловский Синоптики рассказали о погоде в России 18 марта Во Владивостоке овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму273
Группа «Пикник» разбилась в ДТП21
Мясорубка в Гудаури61
Умер Александр Павловский6
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина97
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение