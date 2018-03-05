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Онлайн-марафон «Ночь выборов» состоится 18 марта
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Онлайн-марафон «Ночь выборов» состоится 18 марта 

Lenta.ru 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Параллельно с президентскими выборами пройдет онлайн-марафон «Ночь выборов — 2018», в котором примут участие политически активные граждане, сообщил политтехнолог Дмитрий Гусев в понедельник, 5 марта. Его слова передает ТАСС.
Дмитрий Гусев уточнил, что на мероприятие пригласят «весь политический класс, независимо от взглядов». Речь, в частности, идет о блогерах, социологах, журналистах, кандидатах, политконсультантах, политиках.
«Мы дадим слово любому вне зависимости от его политической позиции. Все политические точки зрения, мнения будут озвучены там в прямом эфире. Без галстуков, открыто, честно», — подтвердил агентству организатор марафона.
По словам Гусева, формат мероприятия предусматривает «баттлы, дискуссии гостей в студии, прямые включения с регионами, прямые включения из-за границы, где голосуют россияне». Марафон пройдет на площадке «Известия Холл», его трансляция будет вестись во всех социальных сетях.
Политтехнолог также отметил успех марафона «Ночь выборов — 2017», который состоялся 10 сентября и собрал более двух сотен человек.
«Мы сделали отличное событие, где можно было в прямом эфире без галстуков, начистоту обсудить выборы, и получили около одного миллиона просмотров в интернете», — заключил он.
Выборы президента России состоятся 18 марта. Помимо действующего главы государства Владимира Путина, на высший государственный пост претендуют еще семь кандидатов.
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