Политолог: стабильность в России ассоциируется с Путиным

Политолог рассказал, как россияне ассоциируют стабильность с Путиным

Алексей Чеснаков. "Запрос на стабильность, который сложился у граждан, он олицетворяется в первую очередь Путиным: больше него о стабильности никто не говорит", — заявил Чеснаков на пресс-конференции "Социально-политическая стабильность в России 2018-2024: факторы, возможности и риски" в понедельник. "Феномен путинский стабильности был заложен еще в середине девяностых, когда появился запрос общества на стабильность", — пояснил политолог, презентуя результаты своего исследования. Российское общество сохраняет запрос на стабильность, сформированный в середине девяностых, и большая часть населения страны ассоциирует стабильность с фигурой действующего президента Владимира Путина , заявил директор Центра политической конъюнктуры

"Сейчас стабильность сохраняется как базовая ценность", — отметил Чеснаков. Он уточнил, что социологи начали фиксировать подобный запрос в российском обществе начиная примерно с 1994 года. По его словам, ощущение кризиса после распада СССР усиливали последующие события, в том числе в Чечне

Эксперт подчеркнул, что в понимании россиян стабильность на данный момент больше связана со страхом потерять то, что они имеют, чем с желанием что-либо приобретать.