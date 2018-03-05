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Политолог: стабильность в России ассоциируется с Путиным
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Политолог рассказал, как россияне ассоциируют стабильность с Путиным 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российское общество сохраняет запрос на стабильность, сформированный в середине девяностых, и большая часть населения страны ассоциирует стабильность с фигурой действующего президента Владимира Путина, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Запрос на стабильность, который сложился у граждан, он олицетворяется в первую очередь Путиным: больше него о стабильности никто не говорит", — заявил Чеснаков на пресс-конференции "Социально-политическая стабильность в России 2018-2024: факторы, возможности и риски" в понедельник.
"Феномен путинский стабильности был заложен еще в середине девяностых, когда появился запрос общества на стабильность", — пояснил политолог, презентуя результаты своего исследования.
Он уточнил, что социологи начали фиксировать подобный запрос в российском обществе начиная примерно с 1994 года. По его словам, ощущение кризиса после распада СССР усиливали последующие события, в том числе в Чечне.
"Сейчас стабильность сохраняется как базовая ценность", — отметил Чеснаков.
Эксперт подчеркнул, что в понимании россиян стабильность на данный момент больше связана со страхом потерять то, что они имеют, чем с желанием что-либо приобретать.
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