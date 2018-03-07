Москвичам пообещали самый теплый день весны

10 марта в Москве станет самым теплым днем с начала весны. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус 8 градусов, а днем воздух прогреется до 2-4 градусов мороза.

Среднесуточная температура станет самой высокой за неделю, передают «Метеоновости».

В четверг и пятницу, 8 и 9 марта, температура в Москве составит 5-10 градусов мороза, а 10 и 11 марта будет идти снег. Ожидается, что снежный покров в столице увеличится на 3-5 сантиметров.

Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климатическая весна в городе наступит не раньше конца марта.