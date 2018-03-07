Синоптики рассказали о погоде в выходные

Морозная погода ожидается в предстоящие длинные выходные на большей части России, единственным весенним исключением станет Крым, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Зимний характер погоды сохраняется, поскольку март является зимним месяцем. На большей части России морозы, хотя в центре европейской России они немного ослабеют", — сказала Макарова.
По её словам, тёплая весенняя погода ожидается только на Черноморском побережье, особенно в Крыму, где ночью до плюс 8, а днём до 15 градусов тепла, без осадков. Однако на севере Южного федерального округа, например в Волгоградской области, вполне зимняя непогода с гололедом, метелью и ночными морозами. На Кавказе лавиноопасно, снег и дождь, сильный ветер.
"На юге Центрального округа 8 марта ожидается снег, местами сильный и мокрый, с налипанием снега, гололед, порывистый ветер. Преобладающая температура на северо-востоке округа ночью от минус 19-12 до минус 22. Днем минус 8-1. На юге округа ночью 0 — минус 7, днем до плюс 4", — уточнила собеседница агентства.
Север и Поволжье
При этом на Северо-Западе страны — зимняя и морозная погода со снегом, минус 14-19 градусов ночью ожидаются в Карелии, Мурманской и Архангельской области, днем минус 3-8 градусов. При этом к концу выходных придет оттепель. В Санкт-Петербурге температуры такого же порядка, но с более слабыми морозами, местами снег.
"На севере Приволжского округа морозная и снежная погода, ночью 16-21 градусов, а днем 5-10. К воскресенью постепенно потеплеет до минус 2-7 градусов. На юге округа также сохранятся морозы, пройдет снег — минус 13-18 ночью, днем 3-8 градусов", — рассказала представительница ведомства.
Сибирь и Приморье
В то же время на юго-западе Сибири (Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтай) морозы, местами снег. Ночью 8 марта 12-17 градусов, днем 4-9. В последующем дневная температура существенно не поменяется, а ночью может быть немного холоднее — до 15-20.
"На юго-востоке Сибири, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье морозные ночи. 8 марта минус 22-27, днем 4-9. В последующие дни небольшое ослабление морозов до 17-22 ночью и минус 2-1 днем", — ожидают в Гидрометцентре.
На юге Дальнего Востока также морозы: 8 марта ночью 24-29 градусов, днем минус 7-2 с постепенным ослаблением холодов к воскресенью. Местами пройдет снег, на Курилах сильный снег и дождь, на Чукотке снег, метель и ветер до 28 метров в секунду.
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