Синоптики рассказали о погоде в выходные в России

"Зимний характер погоды сохраняется, поскольку март является зимним месяцем. На большей части России морозы, хотя в центре европейской России они немного ослабеют", — сказала Макарова. Морозная погода ожидается в предстоящие длинные выходные на большей части России , единственным весенним исключением станет Крым , сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова

"На юге Центрального округа 8 марта ожидается снег, местами сильный и мокрый, с налипанием снега, гололед, порывистый ветер. Преобладающая температура на северо-востоке округа ночью от минус 19-12 до минус 22. Днем минус 8-1. На юге округа ночью 0 — минус 7, днем до плюс 4", — уточнила собеседница агентства. Север и Поволжье По её словам, тёплая весенняя погода ожидается только на Черноморском побережье, особенно в Крыму, где ночью до плюс 8, а днём до 15 градусов тепла, без осадков. Однако на севере Южного федерального округа, например в Волгоградской области , вполне зимняя непогода с гололедом, метелью и ночными морозами. На Кавказе лавиноопасно, снег и дождь, сильный ветер.

"На севере Приволжского округа морозная и снежная погода, ночью 16-21 градусов, а днем 5-10. К воскресенью постепенно потеплеет до минус 2-7 градусов. На юге округа также сохранятся морозы, пройдет снег — минус 13-18 ночью, днем 3-8 градусов", — рассказала представительница ведомства. Сибирь и Приморье При этом на Северо-Западе страны — зимняя и морозная погода со снегом, минус 14-19 градусов ночью ожидаются в Карелии , Мурманской и Архангельской области , днем минус 3-8 градусов. При этом к концу выходных придет оттепель. В Санкт-Петербурге температуры такого же порядка, но с более слабыми морозами, местами снег.

"На юго-востоке Сибири, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье морозные ночи. 8 марта минус 22-27, днем 4-9. В последующие дни небольшое ослабление морозов до 17-22 ночью и минус 2-1 днем", — ожидают в Гидрометцентре. В то же время на юго-западе Сибири (Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтай ) морозы, местами снег. Ночью 8 марта 12-17 градусов, днем 4-9. В последующем дневная температура существенно не поменяется, а ночью может быть немного холоднее — до 15-20.

На юге Дальнего Востока также морозы: 8 марта ночью 24-29 градусов, днем минус 7-2 с постепенным ослаблением холодов к воскресенью. Местами пройдет снег, на Курилах сильный снег и дождь, на Чукотке снег, метель и ветер до 28 метров в секунду.