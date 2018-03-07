Ещё
Синоптики рассказали о погоде в выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали о погоде в выходные в России 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Морозная погода ожидается в предстоящие длинные выходные на большей части России, единственным весенним исключением станет Крым, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Зимний характер погоды сохраняется, поскольку март является зимним месяцем. На большей части России морозы, хотя в центре европейской России они немного ослабеют", — сказала Макарова.
По её словам, тёплая весенняя погода ожидается только на Черноморском побережье, особенно в Крыму, где ночью до плюс 8, а днём до 15 градусов тепла, без осадков. Однако на севере Южного федерального округа, например в Волгоградской области, вполне зимняя непогода с гололедом, метелью и ночными морозами. На Кавказе лавиноопасно, снег и дождь, сильный ветер.
"На юге Центрального округа 8 марта ожидается снег, местами сильный и мокрый, с налипанием снега, гололед, порывистый ветер. Преобладающая температура на северо-востоке округа ночью от минус 19-12 до минус 22. Днем минус 8-1. На юге округа ночью 0 — минус 7, днем до плюс 4", — уточнила собеседница агентства.

Север и Поволжье

При этом на Северо-Западе страны — зимняя и морозная погода со снегом, минус 14-19 градусов ночью ожидаются в Карелии, Мурманской и Архангельской области, днем минус 3-8 градусов. При этом к концу выходных придет оттепель. В Санкт-Петербурге температуры такого же порядка, но с более слабыми морозами, местами снег.
"На севере Приволжского округа морозная и снежная погода, ночью 16-21 градусов, а днем 5-10. К воскресенью постепенно потеплеет до минус 2-7 градусов. На юге округа также сохранятся морозы, пройдет снег — минус 13-18 ночью, днем 3-8 градусов", — рассказала представительница ведомства.

Сибирь и Приморье

В то же время на юго-западе Сибири (Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтай) морозы, местами снег. Ночью 8 марта 12-17 градусов, днем 4-9. В последующем дневная температура существенно не поменяется, а ночью может быть немного холоднее — до 15-20.
"На юго-востоке Сибири, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье морозные ночи. 8 марта минус 22-27, днем 4-9. В последующие дни небольшое ослабление морозов до 17-22 ночью и минус 2-1 днем", — ожидают в Гидрометцентре.
На юге Дальнего Востока также морозы: 8 марта ночью 24-29 градусов, днем минус 7-2 с постепенным ослаблением холодов к воскресенью. Местами пройдет снег, на Курилах сильный снег и дождь, на Чукотке снег, метель и ветер до 28 метров в секунду.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
РИА Новости: последние новости
Умер режиссер Александр Павловский Синоптики рассказали о погоде в России 18 марта Во Владивостоке овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму287
Мясорубка в Гудаури60
Умер Александр Павловский6
Группа «Пикник» разбилась в ДТП15
В ООН сорвали выступление России184
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение