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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе 

Рамблер 1 час назад
Замглавы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец напомнил, что на этой неделе россиян ожидают только три рабочих дня — 5-е, 6-е и 7-е марта, понедельник, вторник и среда. Об этом сообщает ТАСС.
Шкловец подчеркнул, что продолжительность рабочего дня в среду, 7 марта, будет сокращена на один час.
Выходными будут 8 марта, Международный женский день, а также 9-е, 10-е и 11 марта (четверг, пятница, суббота и воскресенье).
Выходные получились длинными благодаря переносу дня с субботы, 6 января, на пятницу, 9 марта.
С 29 апреля по 2 мая в России продлятся первомайские праздничные выходные, 9 мая будет выходной в честь Дня Победы, с 10-го по 12 июня — в честь Дня России, а с 3-го по 5 ноября — выходные по случая Дня народного единства.
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