Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Шкловец подчеркнул, что продолжительность рабочего дня в среду, 7 марта, будет сокращена на один час.

Выходными будут 8 марта, Международный женский день, а также 9-е, 10-е и 11 марта (четверг, пятница, суббота и воскресенье).

Выходные получились длинными благодаря переносу дня с субботы, 6 января, на пятницу, 9 марта.

С 29 апреля по 2 мая в России продлятся первомайские праздничные выходные, 9 мая будет выходной в честь Дня Победы, с 10-го по 12 июня — в честь Дня России, а с 3-го по 5 ноября — выходные по случая Дня народного единства.