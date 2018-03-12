Мощный снегопад обрушится на Москву

«В четверг через Центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, который обрушится на столицу обильными снегопадами — до 25% месячной нормы (7-9 миллиметров), метель с ухудшением видимости, сугробы подрастут на 5-7 сантиметров, начнется вторжение полярного воздуха», — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют сильный снегопад в столице 15 марта, за сутки в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».