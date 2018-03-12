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Мощный снегопад обрушится на Москву
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Мощный снегопад обрушится на Москву 15 марта 

РИАМО 12 марта 2018
Синоптики прогнозируют сильный снегопад в столице 15 марта, за сутки в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».
«В четверг через Центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, который обрушится на столицу обильными снегопадами — до 25% месячной нормы (7-9 миллиметров), метель с ухудшением видимости, сугробы подрастут на 5-7 сантиметров, начнется вторжение полярного воздуха», — говорится в сообщении.
Порывы ветра в Москве 15 марта могут достигать 10-15 метров в секунду. Ночная температура понизится до минус 6-1 градуса, днем не выше минус 5 — 0 градусов.
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