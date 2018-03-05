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ВЦИОМ внедрит блокчейн-технологии
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ВЦИОМ внедрит блокчейн-технологии для проведения exit poll на выборах 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) намерен использовать элементы технологии блокчейн при проведении опроса на выходе (exit poll) на выборах президента России 18 марта 2018 года, следует из пресс-релиза центра, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что этот проект станет одним из первых примеров использования подобной системы хранения данных в рамках электоральных исследований в мире.
"Проект предполагает хранение данных, получаемых в результате опросов на выходе с избирательных участков, в специальном блокчейн-хранилище. Это не позволит вносить какие-либо внешние изменения в данные, снизит эффективность хакерских атак, обеспечит транспарентность процесса сбора и агрегации данных. В случае успеха проект ляжет в основу программы "Цифровой ВЦИОМ", разрабатываемой в Центре и планируемой к реализации в 2018-2021 годах", — говорится в тексте релиза.
По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, благодаря использованию подобных технологий, значительно повышается защищенность данных от кибератак и уменьшается уязвимость при передаче информации.
Сообщается, что технической стороной проекта займется партнер ВЦИОМ агентство "2chain", специализирующееся на консультациях в области смарт-технологий и ICO-маркетинге.
Данные о реализации проекта в режиме реального времени будут представлены на специальном сайте www.blokchain.wciom.ru, который начнет работать 12 марта.
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