Санитарная авиация появится во всех регионах России

В Министерстве здравоохранения России рассчитывают, что санитарная авиация со следующего года начнет работать во всех регионах страны. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным издания, в настоящее время вертолеты санавиации Ми-8 есть в 34 российских регионах. Они появились в 2017 году после старта приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации".
Согласно планам Минздрава, воздушные суда должны быть готовы к полету не позже чем через час после вызова в теплое время года и через два — в холода. При этом в будущем в ведомстве предполагают сократить этот показатель до 15 минут.
Как отмечается, данные вертолеты оснащены реанимационным модулем, кислородным баллоном, дефибриллятором, аппаратом для вентиляции легких.