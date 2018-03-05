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Санитарная авиация появится во всех регионах России
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Минздрав планирует запустить санитарную авиацию во всех регионах России 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: Газета.Ru
В Министерстве здравоохранения России рассчитывают, что санитарная авиация со следующего года начнет работать во всех регионах страны. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным издания, в настоящее время вертолеты санавиации Ми-8 есть в 34 российских регионах. Они появились в 2017 году после старта приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации".
Согласно планам Минздрава, воздушные суда должны быть готовы к полету не позже чем через час после вызова в теплое время года и через два — в холода. При этом в будущем в ведомстве предполагают сократить этот показатель до 15 минут.
Как отмечается, данные вертолеты оснащены реанимационным модулем, кислородным баллоном, дефибриллятором, аппаратом для вентиляции легких.
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