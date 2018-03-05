Санитарная авиация появится во всех регионах России

Минздрав планирует запустить санитарную авиацию во всех регионах России

Министерстве здравоохранения России рассчитывают, что санитарная авиация со следующего года начнет работать во всех регионах страны. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, в настоящее время вертолеты санавиации Ми-8 есть в 34 российских регионах. Они появились в 2017 году после старта приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации".

Согласно планам Минздрава, воздушные суда должны быть готовы к полету не позже чем через час после вызова в теплое время года и через два — в холода. При этом в будущем в ведомстве предполагают сократить этот показатель до 15 минут.

Как отмечается, данные вертолеты оснащены реанимационным модулем, кислородным баллоном, дефибриллятором, аппаратом для вентиляции легких.