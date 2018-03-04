Россияне перешли на домашнюю еду

Исследование: россияне стали покупать больше пасты, соусов и специй

Россияне в 2017 году увеличили покупки пасты, соусов и специй, что говорит о росте интереса граждан к домашнему приготовлению блюд, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости

Исследование основывается на данных ритейл-аудита Nielsen по современной торговле в городах с населением более 10 тысяч человек. "За год с февраля 2017 года по январь 2018 года продажи продуктов кулинарии в современной торговле России растут темпами, опережающими средние по рынку: продажи пасты выросли на 3,5%, соусов — на 4,9%, специй — на 2,2%", — говорится в релизе.

"В совокупности указанные категории стали третьими по росту (плюс 2,8%) среди всех категорий FMCG, уступив только категории детского питания (плюс 3,8%) и кормов для животных (плюс 6,7%)", — отмечается в исследовании. Продажи смеси подсолнечного и оливкового масел для приготовления блюд увеличились за анализируемый период на 33,9%. При этом компания указывает, что рынок продуктов FMCG (продуктов повседневного спроса) в целом демонстрировал стагнацию (он сократился на 0,6%) в натуральном выражении.

Зачем идти в ресторан, когда можно приготовить дома

По данным онлайн-исследования потребительского доверия Nielsen, на протяжении последнего года половина российских потребителей (51-56%) сокращали расходы на питание вне дома. Одновременно производители и торговые сети предложение продуктов для приготовления увеличивали.

"Увеличение предложения с замедлением темпов роста цен, а также перемещение части досуга домой из-за стремления сэкономить привели к увеличению интереса потребителей к домашнему приготовлению блюд", — считает Nielsen. "Количество товарных позиций пасты на полке растет с 65 в 2016 году до 72 в 2017 году, специй — с 78 до 86, соусов — с 88 до 100, растительного масла — с 34 до 39", — говорится в релизе. Наблюдается и тенденция к уменьшению темпов роста цен за одну единицу товара.

"Спагетти, рожки, спирали, перья и вермишель стали наиболее востребованными типами макарон в 2017 году", — указывает компания. Кроме того, по данным Nielsen Scantrack (определенный список розничных сетей), наряду с пастой рост продаж отмечается в категории гречки (плюс 25,8%) и риса (плюс 2,5%). По данным исследования, в сегменте пасты набирают популярность макароны из твердого сорта муки (доля 70,6% в натуральном выражении) — их потребление за период увеличилось на 13,9%, тогда как за аналогичный период в 2016 году рост составлял 6,6%.

В свою очередь кетчупы растут в продажах на 1,8%. "Выбор покупателей в 2017 году падал на томатные кетчупы — со вкусом карри, с добавлением чеснока и просто томатный неострый кетчуп без каких либо ингредиентов, и соусы — чаще всего покупали сырный (пармезан), карбонару и грузинский соусы", — отмечается в исследовании.