Гордон рассказала о борьбе с «адом в России»

Катя Гордон рассказала, как борется с «адом в России»

«Не смотря на откровенный ад, происходящий с Россией… выходной никто не отменял. Глобальная беда не должна навредить локальной радости!», — написала Гордон в Twitter.

Напомним, 30 октября журналист и правозащитник Екатерина Гордон заявила о своем выдвижении в президенты России. По ее словам, она будет единственным кандидатом, не согласованным с Кремлем.

Гордон заявила, что основной идеей ее программы станет защита прав женщин и детей, а сама она будет «голосом для женщин, чьи права попраны».