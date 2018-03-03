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Гордон рассказала о борьбе с «адом в России»
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Катя Гордон рассказала, как борется с «адом в России» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналист Екатерина Гордон рассказала об «аде в России», продемонстрировав при этом открытую бутылку дорогого шампанского.
«Не смотря на откровенный ад, происходящий с Россией… выходной никто не отменял. Глобальная беда не должна навредить локальной радости!», — написала Гордон в Twitter.
Напомним, 30 октября журналист и правозащитник Екатерина Гордон заявила о своем выдвижении в президенты России. По ее словам, она будет единственным кандидатом, не согласованным с Кремлем.
Гордон заявила, что основной идеей ее программы станет защита прав женщин и детей, а сама она будет «голосом для женщин, чьи права попраны».
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