Гордон рассказала о борьбе с «адом в России»

Журналист Екатерина Гордон рассказала об «аде в России», продемонстрировав при этом открытую бутылку дорогого шампанского.
Не смотря на откровенный ад, происходящий с Россией… выходной никто не отменял. Глобальная беда не должна навредить локальной радости! #гордонпрезидент #президентстранененужен pic.twitter.com/CtQj7GEW1J— Катя Гордон (@gordon_katya) 3 марта 2018 г.
«Не смотря на откровенный ад, происходящий с Россией… выходной никто не отменял. Глобальная беда не должна навредить локальной радости!», — написала Гордон в Twitter.
Напомним, 30 октября журналист и правозащитник Екатерина Гордон заявила о своем выдвижении в президенты России. По ее словам, она будет единственным кандидатом, не согласованным с Кремлем.
Гордон заявила, что основной идеей ее программы станет защита прав женщин и детей, а сама она будет «голосом для женщин, чьи права попраны».