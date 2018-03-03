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На Москву обрушится мощный снегопад
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На Москву обрушится мощный снегопад 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Столицу снова заметет, в Москве ожидается сильный снегопад, который принесет южный циклон. Он обрушится на город в ночь на воскресенье и прекратится лишь к утру 5 марта, сообщает «Интерфакс»со ссылкой на Гидрометцентр России.
По прогнозам, за сутки с небольшим выпадет около 14 см снега, это чуть более 40% мартовской нормы.
«В настоящее время снежный циклон накрыл уже Калужскую и Тульскую области и в ближайшие часы подберется к столичному региону», — сообщили в Гидрометцентре.
Несмотря на календарную весну, погода в столице будет по-прежнему зимней: в ближайшую неделю среднесуточная температура воздуха в Москве останется на 4-7 градусов ниже климатической нормы, которая составляет минус 4 градуса.
Днем в воскресенье столбики термометров покажут минус 7-9 градусов, в ночь на понедельник ожидается 11-13 градусов мороза, днем — минус 6-8 градусов.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
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