На Москву обрушится мощный снегопад

Столицу снова заметет, в Москве ожидается сильный снегопад, который принесет южный циклон. Он обрушится на город в ночь на воскресенье и прекратится лишь к утру 5 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозам, за сутки с небольшим выпадет около 14 см снега, это чуть более 40% мартовской нормы.

«В настоящее время снежный циклон накрыл уже Калужскую и Тульскую области и в ближайшие часы подберется к столичному региону», — сообщили в Гидрометцентре.

Несмотря на календарную весну, погода в столице будет по-прежнему зимней: в ближайшую неделю среднесуточная температура воздуха в Москве останется на 4-7 градусов ниже климатической нормы, которая составляет минус 4 градуса.

Днем в воскресенье столбики термометров покажут минус 7-9 градусов, в ночь на понедельник ожидается 11-13 градусов мороза, днем — минус 6-8 градусов.