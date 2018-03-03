«Победа России в войне обернулась поражением»

В одном из пригородов Стамбула , местечке Сан-Стефано, 140 лет назад был подписан мирный договор, остановивший войну России Турции 1877-1878 годов. В соответствии с положениями договора была объявлена независимость Болгарии Черногории , окончательно освободилась от турок Сербия , а Россия получила ряд территорий. Впрочем, почти сразу ряд положений документа был аннулирован Берлинским конгрессом, что стало одной из причин Первой мировой войны.

Ровно 140 лет назад — 3 марта 1878 года — был подписан мирный договор в Сан-Стефано между Российской и Османской империями, положивший конец русско-турецкой войне. Результатом стало появление на карте мира новых независимых государств — Болгарии и Черногории, также было открыто международное судоходство по Дунаю. Эта дата является крайне значимой для целого ряда балканских государств: Сербии, Черногории, Румынии , но самой важной годовщина подписания документа остается для болгарского общества. В этом государстве 3 марта официально считается Днем независимости и является нерабочим днем.

Османская империя владела болгарскими, сербскими, а также рядом черногорских и румынских территорий с 1382 года. При этом для христианской части населения этих земель были введены жесткие ограничения прав и свобод. Христиане облагались жестким налогом, не могли полноценно распоряжаться своим имуществом, не имели права на личную свободу.

В частности, турецкие власти без колебаний могли забирать в младенчестве детей христиан для работы в Османской империи, при этом родителям запрещалось потом видеться со своими сыновьями и дочерьми. Более того, одно время турки имели право первой ночи на христианок, желавших вступить в брак с мусульманами.

В довершение всего в большинстве городов Болгарии и Боснии и Герцеговины христианам было запрещено проживать на определенных землях.

Эта политика привела к ряду выступлений против турецкого владычества в XIX веке. В конце того столетия одновременно вспыхнули восстания сербов-христиан в Боснии, а также Апрельское восстание в Болгарии в 1875-1876 годах. Все эти выступления были жестко пресечены Турцией, причем особенной безжалостностью турки отличились именно при подавлении Апрельского восстания, когда, согласно документам, на 30 тысяч от общего числа убитых в ходе разгона восставших лишь 10 тысяч были так или иначе вовлечены в боевые действия против Османской империи, остальные же были либо родственниками, либо знакомыми бунтовщиков. Помимо убийств, турецкие военные и иррегулярные формирования отметились массовыми грабежами домов болгар и изнасилованиями болгарских женщин. Этим событиям была посвящена картина русского художника-передвижника Константина Маковского «Болгарские мученицы», написанная в 1877 году.

События на Балканах в то время вызвали возмущение в обществе разных стран мира. Этому способствовали статьи американского военного корреспондента Януария Мак-Гахана, который написал для газеты Daily Mail серию репортажей о преступлениях турок против болгар обоих полов.

Ряд выдающихся политиков и творческих деятелей конца XIX века выступили с осуждением политики Стамбула. Среди них были писатели Оскар Уайлд, Виктор Гюго , ученый Чарльз Дарвин , политик и революционер Джузеппе Гарибальди.

Однако сильнее всего действиями властей Османской империи возмутилось русское общество, в котором вопросы притеснения славян на Балканском полуострове традиционно воспринимались болезненно.

Восстание в Боснии и Болгарии получило широкое освещение в печати. В российских православных храмах и в редакциях газет начался сбор средств для помощи восставшим, общественные организации помогали принять болгарских беженцев, кроме того, на Балканы отправились десятки добровольцев, вступивших в боевые действия против осман. Некоторое время российское правительство пыталось отказаться от прямой войны с Турцией, так как в России еще не завершилась военная реформа, да и экономическое положение было не слишком благоприятным.

В декабре 1876 года Россия, Англия Франция и Турция провели конференцию в Стамбуле, где российская сторона потребовала от турок признания автономии Болгарии и Боснии под протекторатом мирового сообщества. Османская империя от этого демонстративно отказалась. И в апреле следующего года под давлением общественного мнения и ряда политиков Россия объявила Турции войну.

Чечне и Она с самого начала складывалась для России крайне непросто. С большим трудом русские войска переправились через Дунай. Кроме того, турецким сторонникам удалось поднять восстание в Абхазии Дагестане . В результате почти все черноморское побережье на абхазской территории оказалось взято турками к весне 1877 года. Для подавления этих выступлении российские власти были вынуждены перебросить подкрепление с Дальнего Востока.

На Балканах для российской армии боевые действия также шли тяжело: сказывались нехватка современного орудия и проблемы со снабжением армии продовольствием и медикаментами. В итоге выиграть ключевое сражение войны и взять город Плевна русским войскам удалось лишь через несколько месяцев после ее начала. Тем не менее, русским войскам при поддержке добровольцев из числа болгар, румын и сербов удалось освободить от турецкого владычества всю территорию Болгарии, часть Боснии и Румынии. Подразделения генерала Михаила Скобелева заняли Адрианополь (современный Эдирне) и вплотную подошли к Стамбулу. В плену у русских оказался главнокомандующий турецкой армии Осман-паша.

Принял участие в боевых действиях и командир 13-го Нарвского гусарского полка русской армии Александр Александрович Пушкин — сын великого русского поэта и прозаика.

После целого ряда военных неудач Турция была вынуждена в спешном порядке заключить с Россией мир. Он был подписан в западном пригороде Стамбула Сан-Стефано (сейчас носит название Ешилькёй). С российской стороны договор подписали бывший русский посол в Турции граф Николай Игнатьев и начальник дипломатической канцелярии главнокомандующего русской армии на Балканах Александр Нелидов. С турецкой — министр иностранных дел Савфет-паша и посол в Германии Саадуллах-паша. В документе провозглашалось создание независимого государства Болгария, княжества Черногория, существенное увеличение территорий Сербии и Румынии. При этом Болгария получала ряд территорий Турции, на которых жили болгары до османского нашествия на Балканы: болгарская территория простиралась от Черного моря до Охридского озера (современная Македония ). Кроме того, Россия получала ряд городов в Закавказье, образовывалась автономия Боснии и Албании

Однако с положениями документа не согласился ряд европейских держав, в первую очередь — Великобритания. Английская эскадра подошла к Стамбулу, возникла серьезная угроза войны Соединенного Королевства с Россией. В итоге был заключен новый договор в Берлине, получивший название Берлинский трактат. По нему Болгария была разделена на две части, в одной провозглашалось независимое государство со столицей в Софии , а о втором провозглашалась автономия, но в составе Османской империи. Также Сербии и Румынии пришлось отказаться от некоторых приобретений Сан-Стефанского договора, часть Закавказских приобретений была вынуждена вернуть и Россия. Однако она оставила себе исторически армянский город Карс , который был активно заселен русскими переселенцами.

«Освободительная война 1877-78 годов считается рядом историков самой справедливой, так как после жестокого подавления Апрельского восстания именно общеславянский подъем стал ее движущей силой. Эту освободительную войну начал, по сути, народ, он же ее и выиграл. А Сан-Стефанский договор зафиксировал независимость Болгарии в ее исторических границах. Однако военная победа России тогда обернулась дипломатическим поражением и Российской Империи, и Болгарии», — рассуждает в беседе с «Газетой. Ru» посол Болгарии в России Бойко Коцев. Также по Берлинскому соглашению Австро-Венгрия получила право установить протекторат над Боснией и Герцеговиной, что со временем стало одним из поводов для Первой мировой войны.

По его словам, это было связано, в том числе, и с тем, что Сан-Стефанский мир разрабатывали одни люди, прежде всего, граф Игнатьев, а в Берлин на переговоры была отправлена другая делегация — во главе с графом Михаилом Горчаковым. «Находясь в преклонном возрасте и не имея информации от своих послов, часть из которых занимались не столько государственными, сколько личными делами, он не смог защитить интересы России, в результате чего она потеряла ряд достижений войны. Сказалось это и на Болгарии, которая некоторые свои исторические земли потеряла в результате Берлинского диктата, как мы его прозвали, навсегда. Тем не менее, мы помним о тех, кто внес свой неоценимый вклад в становлении болгарского государства, и с тех пор граф Игнатьев, разработавший проект Сан-Стефанского соглашения, считается национальным героем Болгарии», — заключил Коцев.

Некоторые историки полагают, что причиной подписания Санкт-Петербургом Берлинского соглашения стала неготовность России воевать с Англией. В результате сражений войны 1877-1878 годов погибло 15,5 тыс. русских солдат и офицеров, порядка 3,5 тыс. болгарских добровольцев, кроме того, были убиты 2,5 тысячи ополченцев из Сербии и Черногории.

Несмотря на то, что дата заключения Сан-Стефанского договора является одним из главных национальных праздников в Болгарии, сейчас в интеллектуальной и политической элите страны появились люди, которые стали выступать за изъятие упоминаний этого события из болгарских учебников по истории. «В Болгарии есть определенная прослойка людей, которые выступают за самое широкое сотрудничество с рядом стран Европы и с США , а вот о роли России предпочитают забыть.

»Они, эти русские, через церковь снова хотят оккупировать Болгарию!», — почти кричала она. Я посмел возразить, что он имел в виду славянское братство, а она на это ответила, что, мол, это не имеет значения», — рассказал «Газете.Ru» путешественник и балканист Данко Малиновский, имеющий русские и македонские корни. Я хорошо помню мой разговор с одной активисткой. Она при мне возмущалась, что в Болгарии вообще посмели ставить памятники русским солдатам, они, дескать, оккупанты и убивали болгар, а не защищали. И когда в Болгарию приезжал русский Патриарх, она прямо тряслась от гнева, крича: „Къква наглост! Къква наглост!“ (Какая наглость — болг.). Оказывается, Патриарх поимел „наглост“ называть русских и болгар единым народом.

«В Болгарии есть такие люди, это примерно 4% от нашего общества, которые пытаются придать этому событию политический и экономический привкус, пытаются показать, что тогда Россия преследовала цель выйти к Босфору и Дарданеллам, а освобождение болгар ее не интересовало», — говорит «Газете.Ru» председатель Болгарского национального движения «Русофилы» Николай Малинов. Некоторые болгарские общественные деятели признают, что в стране есть люди, не признающие значение Сан-Стефанского договора в болгарской истории, но подчеркивают, что они находятся в меньшинстве.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство болгар имеют совершенно иную позицию на сей счет.