Россиянам напомнили об укороченной неделе

«Интерфакс». Предстоящая рабочая неделя в России будет короткой, напоминает Роструд . Она продлится три дня, с понедельника по среду, сообщает

В четверг жители страны не выйдут на работу в связи с тем, что Международный женский день является выходным. Пятница тоже будет выходным: нерабочий день 6 января 2018 года, который приходился на субботу, был перенес на пятницу, 9 марта. В итоге россияне будет четыре выходных дня подряд: с четверга, 8 марта^ по воскресенье, 11 марта, включительно, заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец

«Среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день, будет сокращена на 1 час», — сказал он.

Следующие длинные выходные придутся на майские праздники. В связи с празднованием Первомая, он приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд.

Россия будут отдыхать с воскресенья, 29 апреля до среды, 2 мая, включительно. На понедельник, 30 апреля, перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. А 2 мая стал выходным за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье.

День Победы, который выпал на среду, 9 мая, также традиционно будет выходным днем, разделив рабочую неделю на две части. 10 и 11 мая будут рабочими днями.