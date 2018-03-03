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Россиянам напомнили о длинных выходных
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Россиянам напомнили об укороченной неделе 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Предстоящая рабочая неделя в России будет короткой, напоминает Роструд. Она продлится три дня, с понедельника по среду, сообщает «Интерфакс».
В четверг жители страны не выйдут на работу в связи с тем, что Международный женский день является выходным. Пятница тоже будет выходным: нерабочий день 6 января 2018 года, который приходился на субботу, был перенес на пятницу, 9 марта. В итоге россияне будет четыре выходных дня подряд: с четверга, 8 марта^ по воскресенье, 11 марта, включительно, заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
«Среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день, будет сокращена на 1 час», — сказал он.
Следующие длинные выходные придутся на майские праздники. В связи с празднованием Первомая, он приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд.
Россия будут отдыхать с воскресенья, 29 апреля до среды, 2 мая, включительно. На понедельник, 30 апреля, перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. А 2 мая стал выходным за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье.
День Победы, который выпал на среду, 9 мая, также традиционно будет выходным днем, разделив рабочую неделю на две части. 10 и 11 мая будут рабочими днями.
 Ещё 4 источника 
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