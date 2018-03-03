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Ямы на смоленской дороге залатали снегом
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Ямы на смоленской дороге залатали снегом 

Lenta.ru 2 часа назад
Сотрудники дорожной службы в городе Вязьма Смоленской области начали ремонтировать дорогу при помощи снега. Проведение работ попало на видео, которое опубликовано в группе «Важное в Смоленске» во «ВКонтакте».
По словам автора ролика, видео было снято в пятницу, 2 марта. На кадрах видно, как ямы на дороге засыпают асфальтом вперемешку со снегом. После этого работники утрамбовывают состав, несколько раз проезжаясь по «отремонтированному» участку на «Камазе».
В феврале в сети появились фотографии, на которых жители Воронежа запечатлели закрытые матрасами дорожные ямы. Необычный способ ремонта дорог обнаружили в центральной части города. В комментариях пользователи пожалели об уплаченных в казну налогах и предположили, что это невиданная прежде технология «мягких» дорог.
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