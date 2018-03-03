Синоптики рассказали о погоде в субботу

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Небольшой снег возможен в Москве в субботу 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Небольшой снег ожидается в столичном регионе в субботу, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
"В субботу на погоду столичного региона будет оказывать влияние северо-восточная периферия циклонического вихря. Его стараниями в Москве и по области облачно, местами пройдет небольшой снег", — рассказал собеседник агентства.
Максимальная температура воздуха составит минус 7-9, в Подмосковье — от 6 до 11 градусов мороза. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление понизится до 742 миллиметров ртутного столба.
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