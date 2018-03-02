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Путин рассказал о спасении журналистов из-под пуль
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Путин рассказал о вывозе журналистов из-под пуль по его просьбе 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ рассказал, как попросил отозвать из горячей точки журналистов российского телеканала. Его слова в пятницу, 2 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
Общаясь с участниками форума, Путин вспомнил, как несколько лет назад смотрел репортаж из горячей точки вместе с одним из иностранных коллег. Тот, увидев кадры боевых действий, попросил российского президента отозвать корреспондентов.
«И он, не я, а он мне говорит: "Вот этих двух ребят убирайте оттуда немедленно". Я говорю: "Почему?" — "Они лезут прямо под пули, они уже утратили чувство самосохранения". Я посмотрел: точно», — рассказал Путин.
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Он сообщил, что после этого разговора позвонил председателю ВГТРК Олегу Добродееву.
«Это же не постановочные картиночки. Они лезут прямо туда. Я Добродееву сказал, и он их оттуда, естественно, забрал. И правильно сделал, вовремя сделал», — сказал глава государства.
Он отметил, что вопрос о приравнивании журналистов, работающих в горячих точках, к участникам боевых действий необходимо обсуждать.
«Потому что, что такое участник боевых действий? Это человек, который с оружием в руках добивается того, что он считает справедливым», — пояснил глава государства. Он уточнил, что журналист со своей стороны не участвует в боевых действиях, а освещает их.
В V Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который Общероссийский народный фронт провел в Калининграде, приняли участие более 500 человек.
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