Путин рассказал о спасении журналистов из-под пуль

Путин рассказал о вывозе журналистов из-под пуль по его просьбе

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ рассказал, как попросил отозвать из горячей точки журналистов российского телеканала. Его слова в пятницу, 2 марта, передает корреспондент «Ленты.ру»

«И он, не я, а он мне говорит: "Вот этих двух ребят убирайте оттуда немедленно". Я говорю: "Почему?" — "Они лезут прямо под пули, они уже утратили чувство самосохранения". Я посмотрел: точно», — рассказал Путин. Общаясь с участниками форума, Путин вспомнил, как несколько лет назад смотрел репортаж из горячей точки вместе с одним из иностранных коллег. Тот, увидев кадры боевых действий, попросил российского президента отозвать корреспондентов.

Олегу Добродееву. Он сообщил, что после этого разговора позвонил председателю ВГТРК

«Это же не постановочные картиночки. Они лезут прямо туда. Я Добродееву сказал, и он их оттуда, естественно, забрал. И правильно сделал, вовремя сделал», — сказал глава государства.

Он отметил, что вопрос о приравнивании журналистов, работающих в горячих точках, к участникам боевых действий необходимо обсуждать.

«Потому что, что такое участник боевых действий? Это человек, который с оружием в руках добивается того, что он считает справедливым», — пояснил глава государства. Он уточнил, что журналист со своей стороны не участвует в боевых действиях, а освещает их.

В V Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который Общероссийский народный фронт провел в Калининграде, приняли участие более 500 человек.