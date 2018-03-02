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Путин помечтал о не разваленном СССР
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Путин помечтал о не разваленном СССР 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» ответил на вопрос журналистов о том, что он хотел бы изменить в истории страны. Его слова в пятницу, 2 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Развал Советского Союза», — признался глава государства.
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В 2005 году в послании Федеральному собранию Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. Десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российского народа стало настоящей драмой, пояснил он.
Спустя 12 лет в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин вновь пояснил свою точку зрения, поскольку «часто слышит критику в свой адрес» по этому поводу. Российский президент отметил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей.
«А в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. И, конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности», — добавил Путин.
«В то же самое время у нас была полностью разрушена система социальной защиты, полностью были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия, и миллионы людей оказались за чертой бедности. Про это тоже нельзя забывать», — добавил Путин.
Согласно соцопросу, проведенному «Левада-Центром» в ноябре 2016 года, каждый второй россиянин (51 процент) заявил, что распада Советского Союза можно было избежать. Более половины респондентов (56 процентов) отметили, что сожалеют о произошедшем.
Соглашение о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик и о создании Союза Независимых Государств было подписано 8 декабря 1991 года лидерами России, Украины и Белоруссии в Беловежской пуще.
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