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МЧС предупредило о паводке в Удмуртии
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МЧС предупредило о паводке в Удмуртии 

RT на русском 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Руководитель ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Пётр Фомин рассказал, что грядущий паводок в Удмуртии будет сложным. Такое заявление он сделал на аппаратном совещании у главы региона, передаёт интернет-издание «Сусанин».
По словам Фомина, активное таяние начнётся после 8 апреля.
«В этом году паводок будет сложный, потому что март у нас холодный. Бурное таяние начнётся после праздника Пасхи», — сообщил он.
Ранее в МЧС заявили о готовности к весеннему паводку в Новгороде.
В январе издание «Юга.ру» сообщало, что часть горнолыжных трасс в Сочи закрыли из-за непогоды.
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