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Москву ждет новый снегопад
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Москву ждет новый снегопад 

Рамблер 4 часа назад
На предстоящих выходных в Москве установится облачная погода и начнется снегопад, рассказала РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
По ее словам, относительно спокойную погоду в субботу удержит антициклон, а снег, если он будет, окажется небольшим. Однако уже в воскресенье погода испортится, так как к городу приблизится южный циклон. Синоптик сообщила, что он станет причиной усиления ветра, а также снегопада, в результате которого на столицу может выпасть до 12 сантиметров осадков.
«Будет вполне зимний пейзаж, и температура воздуха тоже будет вполне зимняя», — подчеркнула она.
Позднякова уточнила, что в ночь на субботу температура в Москве опустится до -13.. -15 градусов, а днем поднимется до -7.. -9.
В конце ноября глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «очень теплый» март и раннее наступление весны в России. Между тем сегодня Татьяна Позднякова сообщила агентству, что весь март в московском регионе будет холодным.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
 Ещё 4 источника 
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