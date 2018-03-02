Москву ждет новый снегопад

На предстоящих выходных в Москве установится облачная погода и начнется снегопад, рассказала РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова

«Будет вполне зимний пейзаж, и температура воздуха тоже будет вполне зимняя», — подчеркнула она. По ее словам, относительно спокойную погоду в субботу удержит антициклон, а снег, если он будет, окажется небольшим. Однако уже в воскресенье погода испортится, так как к городу приблизится южный циклон. Синоптик сообщила, что он станет причиной усиления ветра, а также снегопада, в результате которого на столицу может выпасть до 12 сантиметров осадков.

Позднякова уточнила, что в ночь на субботу температура в Москве опустится до -13.. -15 градусов, а днем поднимется до -7.. -9.

В конце ноября глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «очень теплый» март и раннее наступление весны в России. Между тем сегодня Татьяна Позднякова сообщила агентству, что весь март в московском регионе будет холодным.