Ещё
Неизвестные снимки разрушенного Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Оно либо есть у мужика, либо нет": Добкин о потере Крыма
"Оно либо есть у мужика, либо нет": Добкин о потере Крыма

Неизвестные снимки разрушенного Крыма 

Lenta.ru 2 часа назад
Фотограф Артур Бондарь предоставил «Ленте.ру» из личной коллекции подборку неизвестных снимков об освобождении Крыма и Измаила.
1/20  Советские войска движутся по дорогам к Севастополю
Фото:
2/20  Жители выходят из подвалов. Севастополь
Фото:
3/20  Здание панорамы, разрушенное немцами. Севастополь
Фото:
4/20  Артиллерия на прямой наводке. Измаил
Фото:
5/20  Разрушения в Севастополе
Фото:
6/20  Брошенные немецкие самолеты
Фото:
7/20  Здание панорамы, разрушенное немцами. Севастополь
Фото:
8/20  Турецкий вал
Фото:
9/20  Тяжелая немецкая батарея, захваченная советскими войсками
Фото:
10/20  Разрушения в Севастополе
Фото:
11/20  Артиллерия на прямой наводке. Измаил
Фото:
12/20  Железнодорожный вокзал, взорванный немцами при отступлении
Фото:
13/20  Советские войска движутся по дорогам к Севастополю
Фото:
14/20  Железнодорожный вокзал в Севастополе
Фото:
15/20  Аэродром в Севастополе
Фото:
16/20  Железнодорожный вокзал, взорванный немцами при отступлении. Симферополь
Фото:
17/20  Турецкий вал
Фото:
18/20  Здание панорамы, разрушенное немцами. Севастополь
Фото:
19/20  Железнодорожный вокзал в Севастополе. Севастополь
Фото:
20/20  Артиллерия на прямой наводке. Измаил.
Фото:
Весной 1944 года войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией освободили Крымский полуостров от германских и румынских войск. Ровно за год до победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1944 года, советские войска вошли в Севастополь. Спустя три дня, не дождавшись эвакуации, на мысе Херсонес сдались разрозненные остатки оккупационных сил вермахта. А немногим позже, 26 августа 1944 года, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов и корабли Дунайской военной флотилии освободили украинский город Измаил.
Lenta.ru: последние новости
Тьма рядом: распятия и звери в теле людей Белый груз Экономика Украины: жизнь наизнанку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: массовый перехват у границы России206
Грудинин нашел себе замену809
Россияне придумали название «ракете Путина»199
Немцы усомнились в уникальности российских ракет906
«Это было кошмаром моего детства!»7
Видео
01:00
Секреты Су-57 собрали на видео
Войска Армия
00:05
Медленную официантку избили в ресторане
Происшествия
06:00
Грудинин нашел себе замену
Политика Выборы 2018
01:21
Синоптики рассказали о погоде 8 марта
Общество Новости Москвы
03:37
США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
00:46
Борисова помолодела и похорошела
Шоу-бизнес
01:15
Трансвеститы излупили прохожего в СПб
Происшествия
05:50
Пока вы спали: массовый перехват у границы России
В мире
01:24
При пожаре в Баку погибли 30 человек
Пожары Происшествия
01:51
Названы новые сроки наступления весны
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение