Неизвестные снимки разрушенного Крыма

Весной 1944 года войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией освободили Крымский полуостров от германских и румынских войск. Ровно за год до победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1944 года, советские войска вошли в Севастополь. Спустя три дня, не дождавшись эвакуации, на мысе Херсонес сдались разрозненные остатки оккупационных сил вермахта. А немногим позже, 26 августа 1944 года, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов и корабли Дунайской военной флотилии освободили украинский город Измаил.