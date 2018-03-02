Кости и фальшивый сыр: что лежит на российских прилавках

Негосударственная организация по контролю качества и безопасности товаров и услуг «Росконтроль» проверила качество куриных наггетсов, которые продаются на российских прилавках.

Проверке подверглись закуски из филе куриной грудки в хрустящей панировке от брендов «Мираторг» , «Петелинка», «Каждый день», «Золотой петушок», Sadia, Fine Life и Perfetto.

Четыре образца попали в черный список. Наггетсы «Мираторг» с сыром содержат не упомянутое в составе сердце птицы, соевую муку вместо указанного соевого белка, а также вовсе не содержат сыра, а лишь его аналог на основе заменителя молочного жира.

Наггетсы с сыром Perfetto также оказались в черном списке: их «сыр» не содержит молочного жира, кроме того, продукт содержит не указанную в составе соевую муку.

Сырные наггетсы «Золотой петушок» попали в черный список, так как не имеют в составе заявленного сыра и содержат не упомянутый консервант сорбиновой кислоты.

Наконец, закуска Fine life с сыром пополнила черный список из-за фальшивого сыра. Также данные наггетсы содержат не заявленные в составе шкурки птицы, клетчатку, соевую муку и консервант сорбиновой кислоты. Кроме того, были выявлены признаки «явной недоброкачественности».

Куриные наггетсы брендов «Золотой петушок», Sadia, «Мираторг», «Каждый день», а также наггетсы с сыром «Петелинка» имели свои недостатки, например, содержали шкурки птиц, соевую муку вместо более дорогого соевого белка, а также частицы костной ткани, однако были признаны безопасными.

В январе «Росконтроль» проверил качество и безопасность курятины, продающейся на российских прилавках. Согласно экспертизе полуфабрикатов из цыплят-бройлеров, а именно охлажденных куриных бедер брендов «Мираторг», «Петелинка», «То, что надо!», «Каждый день», «Ясные зори» и «Ржевское подворье», все образцы оказались небезопасны для здоровья потребителей: в них были найдены антимикробные химиотерапевтические средства, признаки инъекций солевыми растворами и сальмонеллы.