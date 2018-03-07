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Коган сообщил о стабилизации ситуации на полигоне Ядрово
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Коган: Ситуация на полигоне в Волоколамском районе стабилизирована 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Ситуация на полигоне Ядрово в Волоколамском районе Подмосковья стабилизирована, сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.
Он отметил, что за последние три недели было два залповых выброса, которые привели к негативным воздействиям, и в Волоколамске были превышения ПДК по некоторым составляющим. На сегодняшний день тело полигона обследовано, выявлены источники этих выбросов.
"Отверстия, через которые просачивался свалочный газ, затампонированы, ситуация стабилизирована. С учетом всех исследований, которые проведены лабораториями министерства экологии, Росприроднадзора, МЧС, все данные представлены главе Волоколамского района", — сообщил Коган, которого цитирует пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона Ядрово, в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, а не месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, на территории полигона был введен режим ЧС.
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