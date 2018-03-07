Коган сообщил о стабилизации ситуации на полигоне Ядрово

Коган: Ситуация на полигоне в Волоколамском районе стабилизирована

Ситуация на полигоне Ядрово в Волоколамском районе Подмосковья стабилизирована, сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган

"Отверстия, через которые просачивался свалочный газ, затампонированы, ситуация стабилизирована. С учетом всех исследований, которые проведены лабораториями министерства экологии, Росприроднадзора, МЧС, все данные представлены главе Волоколамского района", — сообщил Коган, которого цитирует пресс-служба правительства региона. Он отметил, что за последние три недели было два залповых выброса, которые привели к негативным воздействиям, и в Волоколамске были превышения ПДК по некоторым составляющим. На сегодняшний день тело полигона обследовано, выявлены источники этих выбросов.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона Ядрово, в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, а не месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, на территории полигона был введен режим ЧС.