Волонтерские организации будут помогать ЦИК и маломобильным избирателям на выборах

Ряд волонтерских и молодежных организаций в пятницу в Центризбиркоме России договорились о сотрудничестве на выборах президента, в том числе в части помощи маломобильным избирателям на участках в день голосования.

"При содействии ЦИК сегодня предполагается подписать пятистороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках социально ориентированного проекта "Молодежь выбирает будущее", — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Соглашение подписали представители Российского фонда свободных выборов, Союза молодежных избирательных комиссий России , Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", Российского союза молодежи.

Она подчеркнула, что для Центризбиркома очень важна и значима помощь добровольцев.

"Большое значение ЦИК придает тому, чтобы активно реализовали свое избирательное право маломобильные группы населения, те, кто нуждается в дополнительной помощи, поддержке. У нас очень много инвалидов — молодых ребят, которые не хотят голосовать дома, хотят выйти из четырех стен, прибыть на участок, выполнить свой гражданский долг", — сказала глава ЦИК, добавив, что помощь на участках требуется и пожилым людям.

Памфилова напомнила, что теперь россияне могут голосовать без открепительных удостоверений, по месту пребывания. Волонтеры могут помочь избирателям, объяснив, как написать заявление для голосования на удобном участке, отметила она.

Выборы президента России состоятся 18 марта.