Ещё
Волонтерские организации будут помогать ЦИК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Волонтерские организации будут помогать ЦИК и маломобильным избирателям на выборах 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: admnvrsk.ru
Ряд волонтерских и молодежных организаций в пятницу в Центризбиркоме России договорились о сотрудничестве на выборах президента, в том числе в части помощи маломобильным избирателям на участках в день голосования.
Соглашение подписали представители Российского фонда свободных выборов, Союза молодежных избирательных комиссий России, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", Российского союза молодежи.
"При содействии ЦИК сегодня предполагается подписать пятистороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках социально ориентированного проекта "Молодежь выбирает будущее", — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что для Центризбиркома очень важна и значима помощь добровольцев.
"Большое значение ЦИК придает тому, чтобы активно реализовали свое избирательное право маломобильные группы населения, те, кто нуждается в дополнительной помощи, поддержке. У нас очень много инвалидов — молодых ребят, которые не хотят голосовать дома, хотят выйти из четырех стен, прибыть на участок, выполнить свой гражданский долг", — сказала глава ЦИК, добавив, что помощь на участках требуется и пожилым людям.
Памфилова напомнила, что теперь россияне могут голосовать без открепительных удостоверений, по месту пребывания. Волонтеры могут помочь избирателям, объяснив, как написать заявление для голосования на удобном участке, отметила она.
Выборы президента России состоятся 18 марта.
ТАСС: последние новости
Роспотребнадзор в 2017 году снял с реализации более 37 тонн морепродуктов после проверок Egypt Air направит первый рейс в Москву 12 апреля В Петербурге умер художник и реставратор Александр Кравчук
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле246
Поклонская «подложила свинью» Собчак315
Пока вы спали: «Нежданчик» от России281
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1289
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение