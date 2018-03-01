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Пайщица сообщила об угрозах со стороны Грудинина
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Пайщица сообщила об угрозах со стороны Грудинина 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Reuters
Акционер Совхоза им. Ленина рассказала об угрозах со стороны Грудинина, передает РЕН ТВ.
Антонина Маякина рассказала, что после суда по иску ей позвонил сам директор совхоза Павел Грудинин и объявил, что его адвокат стоит 500 тысяч рублей, и в случае проигрыша в суде Маякиной придется оплатить его услуги.
«21 февраля был суд у нас в Видном. Я не знаю, состоялся ли суд, я там не была. Но вечером раздался звонок от секретаря. Она сказала: "Пал Николаевич с тобой хочет разговаривать". Он мне позвонил и сказал: "Тонь, что, ты решила развалить совхоз?" Я ему сказала, что совхоза уже нет, чего разваливать его? Он мне: "Но ты знаешь, что ты со мной судишься?" Я говорю: "Да, я сужусь с тобой. Я всегда была против тебя". Он сказал: "Мой адвокат стоит 500 тысяч, и если я выиграю…" Я сказала: "Но ты пока еще не выиграл". "Но ты знай, — он сказал, — что мой один адвокат будет стоить 500 тысяч, и ты — заплатишь". Я сказала: "Хорошо, заплачу"», — рассказала обманутая пайщица.
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Несколько акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» подали иски к Павлу Грудинину. Как утверждают пайщики, принадлежащие им акции забрала бухгалтерия «на хранение», а за все время существования ЗАО никаких дивидентов им выплачено не было. По словам Маякиной, к акциям прилагались 3 гектара земли в совхозе, но и этими землями акционеры владели только на бумаге.
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