Пайщица сообщила об угрозах со стороны Грудинина

Антонина Маякина рассказала, что после суда по иску ей позвонил сам директор совхоза Павел Грудинин и объявил, что его адвокат стоит 500 тысяч рублей, и в случае проигрыша в суде Маякиной придется оплатить его услуги.

«21 февраля был суд у нас в Видном. Я не знаю, состоялся ли суд, я там не была. Но вечером раздался звонок от секретаря. Она сказала: "Пал Николаевич с тобой хочет разговаривать". Он мне позвонил и сказал: "Тонь, что, ты решила развалить совхоз?" Я ему сказала, что совхоза уже нет, чего разваливать его? Он мне: "Но ты знаешь, что ты со мной судишься?" Я говорю: "Да, я сужусь с тобой. Я всегда была против тебя". Он сказал: "Мой адвокат стоит 500 тысяч, и если я выиграю…" Я сказала: "Но ты пока еще не выиграл". "Но ты знай, — он сказал, — что мой один адвокат будет стоить 500 тысяч, и ты — заплатишь". Я сказала: "Хорошо, заплачу"», — рассказала обманутая пайщица.

Несколько акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» подали иски к Павлу Грудинину. Как утверждают пайщики, принадлежащие им акции забрала бухгалтерия «на хранение», а за все время существования ЗАО никаких дивидентов им выплачено не было. По словам Маякиной, к акциям прилагались 3 гектара земли в совхозе, но и этими землями акционеры владели только на бумаге.