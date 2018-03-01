ВЦИОМ расскажет о реакции россиян на послание Путина

ВЦИОМ обещал рассказать о реакции россиян на послание Путина уже в пятницу

Президент РФ в четверг выступил с посланием Федеральному собранию и высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонки. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.