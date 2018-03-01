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ВЦИОМ расскажет о реакции россиян на послание Путина
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ВЦИОМ обещал рассказать о реакции россиян на послание Путина уже в пятницу 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Реакция россиян на послание президента Федеральному собранию будет известна уже в пятницу, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, выступая перед участниками медиафорума ОНФ в Калининграде.
"Та анкета, которую мы сегодня сформируем, будет как раз про послание: что россияне услышали, что нашло позитивную реакцию, что меньше понравилось. Методы сбора информации настолько быстрые, эффективные, я уверен, что мы уже завтра вечером будем знать реакцию людей. Это российские граждане, они с огромным вниманием относятся к выступлению Владимира Путина, в этом году внимание еще выше", — сказал Федоров.
Президент РФ в четверг выступил с посланием Федеральному собранию и высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонки. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.
В послании Путин назвал отставание главной угрозой для страны, которую нужно преодолеть, как тяжелую болезнь, а приоритетом власти — благосостояние граждан. Президент обозначил задачи в сфере экономического развития страны, заявив о необходимости обеспечить темпы роста выше мировых и отметив, что низкий уровень инфляции дает дополнительные возможности. В числе возможных проблем в росте экономики Путин назвал "провал" в сфере демографии, призвав ответить на этот вызов. Значительное внимание глава государства уделил последним разработкам в области вооружений, при этом подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.
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