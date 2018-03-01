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Михалков рассказал о ненависти отца
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Михалков рассказал о ненависти отца 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Режиссер Никита Михалков рассказал о конфликте с отцом, поэтом Сергеем Михалковым. Его слова приводит газета «Московский комсомолец».
Кинематографист вспомнил, как однажды пренебрежительно отозвался о стихах отца, когда они ехали в машине. Тот высадил сына, заявив, что его произведения кормят Михалкова-младшего. Ему пришлось пройти пешком 20 километров.
«Он детей ненавидел, как дети ненавидят друг друга. Его стихи лишены взрослой оценки. Сколько времени прошло, сколько правительств сменилось, а его стихи живут, потому что лишены назидательности. Недавно я открыл его стихи — в них бриллиант за бриллиантом. Какие они смелые и удивительные», — подчеркнул Михалков.
«Он был царедворцем. Но для него власть была крестом, а не мечтой. Он любил награды, надевал и говорил: "Лучше на груди, чем на подушке впереди". И никогда не терял чувства юмора и самоиронии», — добавил режиссер.
Сергей Михалков — детский писатель, поэт и баснописец, автор второй редакции текста гимна СССР и гимна Российской Федерации. Литератор умер в 2009 году в возрасте 96 лет.
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