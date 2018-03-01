Тьма рядом: распятия и звери в теле людей 

1/17 Эдди «Зверь» Холл — самый сильный человек в мире. До получения этого титула он становился сильнейшим британцем шесть раз подряд. Спортсмен весит 420 фунтов (190,5 килограмма) и для поддержания формы ежедневно употребляет 12,5 тысячи калорий. Кадр вошел в шорт-лист профессионального конкурса по тематике «Спорт» Фото: Рик Файндлер (Rick Findler)

2/17 Святое распятие во время крестного хода несут самые истовые верующие. Так называемое «шествие babbaluti» в сицилийском городе Сан-Марко-д'Алунцио проходит ежегодно в последнюю пятницу марта. Снимок участвует в открытом конкурсе и представляет итальянское современное фотоискусство Фото: Панрацио Фама (Pancrazio Famà)

3/17 Очевидно, что это разумное существо смотрит прицельно на нас через объектив. Орангутанги как физически, так и психологически оказались очень похожими на людей. Снимки из Международного центра орангутангов в Индианаполисе участвуют в профессиональной части конкурса в категории «Флора и фауна» Фото: Марк Эдвард Харрис (Mark Edward Harris)

4/17 есенний Гамбург, Германия. Самая грациозная дама района, несмотря на носимое ею бремя старости. Всегда стильная, ярко одета, в хорошем настроении, улыбается, никогда не жалуется, хотя каждый день — это борьба и вызов для нее. Ее никогда не увидишь без ее лучшей подруги — маленькой собачки. Шорт-лист, открытый конкурс. Категория «Уличная фотография» Фото: Манюэл Армени (Manuel Armenis)

5/17 Ежедневно браконьеры убивают около трех носорогов, чтобы реализовать рога животных на черном рынке. В последнее время многие правительства южноафриканских стран выступают за легализацию торговли рогом. Однако Ботсвана ведет работу по восстановлению популяции носорогов в условиях глобального кризиса, спасая животных из браконьерских «горячих точек» Фото: Нейл Алдридж (Neil Aldridge)

6/17 Йемен, беднейшая страна арабского мира, искалечена войной между сторонниками правительства президента Абд Раббу Мансура Хади и союзниками повстанческого движения хуситов. Более 10 тысяч человек погибли и более 50 тысяч получили ранения с марта 2015 года. Шорт-лист категории «Текущая повестка и новости» Фото: Жиль Кларк (Giles Clarke)

7/17 Мальчик-беженец у грузовика с гуманитарной помощью в Бангладеш Фото: Kevin Frayer

8/17 На снимке — необычная лошадь породы литовская тяжелая, сфотографированная снизу. Он был сделан летом 2017 года в Литве. Фотограф вырыл трехметровую яму в земле и положил в нее большую деревянную коробку. Лошадь стояла на закаленном стекле толщиной 30 мм. Грива этого животного была записана в «Литовской Книге рекордов» как самая длинная в стране Фото: Андриус Бурба (Andrius Burba)

9/17 Шорт-лист профессиональной программы в категории «Современные проблемы» Фото: Стефано Морелли (Stefano Morelli)

10/17 Новый водный стадион для 18-х Азиатских игр только что открылся в спортивном комплексе Gelora Bung Karno в Джакарте. Мероприятие будет проходить в двух городах — Джакарте и Палембанге. На снимке изображен прыгун в воду в процессе тренировки. Шорт-лист открытого конкурса Фото: Фахар Кристианто (Fajar Kristianto)

11/17 Водное поло является одним из самых физически сложных командных видов спорта. Участники постоянно находятся в атаке, борясь за мяч или держа голову над водой. Кадр сделан во время главного события в водном поло — чемпионата мира в Будапеште в 2017 году. Шорт-лист профессиональной программы конкурса Фото: Адам Претти (Adam Pretty)

12/17 Снято в Денвере, штат Колорадо, на углу улицы. Этот бродяга грустно сидел в инвалидной коляске. Ужасная авария оставила его парализованным по пояс. Фотография — участник открытого конкурса Фото: Раед Аммари (Raed Ammari)

13/17 Пожилая женщина в Мосуле, Ирак Фото: Rasmus Flindt

14/17 Кадр, посвященный детской дружбе, вошел в шорт-лист открытого конкурса Фото: Доктор Дафаццал Хоссен (MD. Tofazzal Hossain)

15/17 Победитель открытого конкурса в категории «Культура». Снимок сделан во дворце царя Миноса на острове Крит. Костюм и маску фотограф сделал сам; модель — сын фотохудожника Фото: Панос Скордас (Panos Skordas)

16/17 Выступление культуристов в городе Чечина Маре. 27 мая 2017 года Фото: Энико Дженовези (Enrico Genovesi)