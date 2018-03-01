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Тьма рядом: распятия и звери в теле людей
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Тьма рядом: распятия и звери в теле людей 

Lenta.ru 1 час назад
Жюри международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2018 подвело итоги. Распятия, жуткие чудовища и звери в теле людей: лучшие снимки конкурса — в галерее «Ленты.ру».
1/17  Эдди «Зверь» Холл — самый сильный человек в мире. До получения этого титула он становился сильнейшим британцем шесть раз подряд. Спортсмен весит 420 фунтов (190,5 килограмма) и для поддержания формы ежедневно употребляет 12,5 тысячи калорий. Кадр вошел в шорт-лист профессионального конкурса по тематике «Спорт»
Фото:
2/17  Святое распятие во время крестного хода несут самые истовые верующие. Так называемое «шествие babbaluti» в сицилийском городе Сан-Марко-д'Алунцио проходит ежегодно в последнюю пятницу марта. Снимок участвует в открытом конкурсе и представляет итальянское современное фотоискусство
Фото:
3/17  Очевидно, что это разумное существо смотрит прицельно на нас через объектив. Орангутанги как физически, так и психологически оказались очень похожими на людей. Снимки из Международного центра орангутангов в Индианаполисе участвуют в профессиональной части конкурса в категории «Флора и фауна»
Фото:
4/17  есенний Гамбург, Германия. Самая грациозная дама района, несмотря на носимое ею бремя старости. Всегда стильная, ярко одета, в хорошем настроении, улыбается, никогда не жалуется, хотя каждый день — это борьба и вызов для нее. Ее никогда не увидишь без ее лучшей подруги — маленькой собачки. Шорт-лист, открытый конкурс. Категория «Уличная фотография»
Фото:
5/17  Ежедневно браконьеры убивают около трех носорогов, чтобы реализовать рога животных на черном рынке. В последнее время многие правительства южноафриканских стран выступают за легализацию торговли рогом. Однако Ботсвана ведет работу по восстановлению популяции носорогов в условиях глобального кризиса, спасая животных из браконьерских «горячих точек»
Фото:
6/17  Йемен, беднейшая страна арабского мира, искалечена войной между сторонниками правительства президента Абд Раббу Мансура Хади и союзниками повстанческого движения хуситов. Более 10 тысяч человек погибли и более 50 тысяч получили ранения с марта 2015 года. Шорт-лист категории «Текущая повестка и новости»
Фото:
7/17  Мальчик-беженец у грузовика с гуманитарной помощью в Бангладеш
Фото:
8/17  На снимке — необычная лошадь породы литовская тяжелая, сфотографированная снизу. Он был сделан летом 2017 года в Литве. Фотограф вырыл трехметровую яму в земле и положил в нее большую деревянную коробку. Лошадь стояла на закаленном стекле толщиной 30 мм. Грива этого животного была записана в «Литовской Книге рекордов» как самая длинная в стране
Фото:
9/17  Шорт-лист профессиональной программы в категории «Современные проблемы»
Фото:
10/17  Новый водный стадион для 18-х Азиатских игр только что открылся в спортивном комплексе Gelora Bung Karno в Джакарте. Мероприятие будет проходить в двух городах — Джакарте и Палембанге. На снимке изображен прыгун в воду в процессе тренировки. Шорт-лист открытого конкурса
Фото:
11/17  Водное поло является одним из самых физически сложных командных видов спорта. Участники постоянно находятся в атаке, борясь за мяч или держа голову над водой. Кадр сделан во время главного события в водном поло — чемпионата мира в Будапеште в 2017 году. Шорт-лист профессиональной программы конкурса
Фото:
12/17  Снято в Денвере, штат Колорадо, на углу улицы. Этот бродяга грустно сидел в инвалидной коляске. Ужасная авария оставила его парализованным по пояс. Фотография — участник открытого конкурса
Фото:
13/17  Пожилая женщина в Мосуле, Ирак
Фото:
14/17  Кадр, посвященный детской дружбе, вошел в шорт-лист открытого конкурса
Фото:
15/17  Победитель открытого конкурса в категории «Культура». Снимок сделан во дворце царя Миноса на острове Крит. Костюм и маску фотограф сделал сам; модель — сын фотохудожника
Фото:
16/17  Выступление культуристов в городе Чечина Маре. 27 мая 2017 года
Фото:
17/17  Ледяная река в Исландии
Фото:
Жюри международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2018 подвело итоги. Награды удостоились лучшие фотографы со всего мира самых разных стилей и направлений. В этом году в соревновании участвовали более 200 человек, среди которых как профессионалы, так и любители: работы традиционно могли быть сделаны на любую камеру.
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