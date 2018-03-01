На заводах в РФ введут тест на алкоголь и наркотики

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил о возможном введении на российских предприятиях добровольного тестирования на алкоголь и наркотические вещества. Об этом он рассказал в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".
"Уже есть опыт на Новолипецком металлургическом заводе, еще на некоторых предприятиях, но пока это тестирование не стало массовым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы и проводить там профилактическую работу.
Все будет добровольным", — сообщил Брюн.
"Моя идея заключалась в том, чтобы в коллективные договоры на предприятиях были включены пункты по профилактике пьянства и алкоголизма. Каждый сотрудник обязуется не употреблять алкоголь или табак на рабочем месте, проходить обследования по требованию администрации, может быть, согласованные с профсоюзами. Третий пункт — сотрудника не увольняют, если он лечится от зависимости и выздоравливает.
К сожалению, работодатели заинтересованы только в том, чтобы избавиться от этих людей, а не заниматься их здоровьем", — добавил собеседник издания.
Вытрезвители будут
Главный нарколог вновь подтвердил информацию о планируемом возрождении в России системы вытрезвителей. "Вытрезвителями займется Министерство труда и социальной защиты. Но уже практически решено, что система вытрезвителей будет создана заново. В некоторых городах они будут существовать в рамках наркологического учреждения, в некоторых — будут самостоятельными муниципальными учреждениями, где-то — при органах соцзащиты", — сказал он.
При этом точные сроки не называются. "Не могу сказать точно, поскольку это решение не Минздрава и не наркологической службы", — добавил Брюн.
Неотложная помощь для нетрезвых москвичей
По словам Брюна, в апреле в столице появится первая бригада неотложной помощи на дому для людей с алкогольной интоксикацией.
"Она появится совсем скоро — в апреле мы запустим пробную бригаду. Сверхзадача — не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости — госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения.
Это бесплатная неотложная помощь на дому при наркологическом учреждении — Московском НПЦ наркологии", — отметил он.
Как уточнил специалист, такие бригады "будут делать все то, что сейчас делается частными фирмами и не всегда правильно". "Никакого специального оборудования там не будет — просто укладка: капельницы, растворы. В бригаде будет врач-нарколог", — добавил Брюн.