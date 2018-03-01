На заводах в РФ введут тест на алкоголь и наркотики

«Известия»: на заводах в РФ могут ввести добровольный тест на алкоголь и наркотики

"Уже есть опыт на Новолипецком металлургическом заводе, еще на некоторых предприятиях, но пока это тестирование не стало массовым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы и проводить там профилактическую работу. Все будет добровольным", — сообщил Брюн. Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил о возможном введении на российских предприятиях добровольного тестирования на алкоголь и наркотические вещества. Об этом он рассказал в опубликованном в четверг интервью газете "Известия"

"Моя идея заключалась в том, чтобы в коллективные договоры на предприятиях были включены пункты по профилактике пьянства и алкоголизма. Каждый сотрудник обязуется не употреблять алкоголь или табак на рабочем месте, проходить обследования по требованию администрации, может быть, согласованные с профсоюзами. Третий пункт — сотрудника не увольняют, если он лечится от зависимости и выздоравливает.

К сожалению, работодатели заинтересованы только в том, чтобы избавиться от этих людей, а не заниматься их здоровьем", — добавил собеседник издания.

Вытрезвители будут

Главный нарколог вновь подтвердил информацию о планируемом возрождении в России системы вытрезвителей. "Вытрезвителями займется Министерство труда и социальной защиты . Но уже практически решено, что система вытрезвителей будет создана заново. В некоторых городах они будут существовать в рамках наркологического учреждения, в некоторых — будут самостоятельными муниципальными учреждениями, где-то — при органах соцзащиты", — сказал он.

При этом точные сроки не называются. "Не могу сказать точно, поскольку это решение не Минздрава и не наркологической службы", — добавил Брюн.

Неотложная помощь для нетрезвых москвичей

"Она появится совсем скоро — в апреле мы запустим пробную бригаду. Сверхзадача — не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости — госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения. По словам Брюна, в апреле в столице появится первая бригада неотложной помощи на дому для людей с алкогольной интоксикацией.

Это бесплатная неотложная помощь на дому при наркологическом учреждении — Московском НПЦ наркологии", — отметил он.

Как уточнил специалист, такие бригады "будут делать все то, что сейчас делается частными фирмами и не всегда правильно". "Никакого специального оборудования там не будет — просто укладка: капельницы, растворы. В бригаде будет врач-нарколог", — добавил Брюн.