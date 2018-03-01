Россиянам вернут вытрезвители

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В Минздраве рассказали о возвращении вытрезвителей 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В Минздраве пообещали скорое возрождение системы вытрезвителей. Об этом заявил главный нарколог министерства Евгений Брюн в интервью газете "Известия".
"Вытрезвителями займется Министерство труда и социальной защиты. Но уже практически решено, что система вытрезвителей будет создана заново. В некоторых городах они будут существовать в рамках наркологического учреждения, в некоторых — будут самостоятельными муниципальными учреждениями, где-то — при органах соцзащиты", — отметил Брюн.
По его словам, для людей, которые нуждаются в изоляции в связи с алкогольным отравлением и неправильным поведением, "вытрезвители нужны".
Брюн также рассказал о появлении в Москве неотложной помощи для нетрезвых людей.
"Она появится совсем скоро — в апреле мы запустим пробную бригаду. Сверхзадача — не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости — госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения", — добавил он.
Главный нарколог Минздрава подчеркнул, что такая помощь будет бесплатной.
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