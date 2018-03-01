Россиянам вернут вытрезвители

В Минздраве рассказали о возвращении вытрезвителей

По его словам, для людей, которые нуждаются в изоляции в связи с алкогольным отравлением и неправильным поведением, "вытрезвители нужны".

"Она появится совсем скоро — в апреле мы запустим пробную бригаду. Сверхзадача — не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости — госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения", — добавил он. Брюн также рассказал о появлении в Москве неотложной помощи для нетрезвых людей.

Главный нарколог Минздрава подчеркнул, что такая помощь будет бесплатной.