Счастье оценили в деньгах

Богатые тоже плачут: счастье попытались оценить в деньгах

Соотношение денег и счастья не перестает будоражить умы ученых. Очередную попытку исследовать этот вопрос предприняли специалисты компании Gallup и Университета Пердью в США. В результате они высчитали оптимальный уровень дохода, который позволит человеку быть полностью довольным своей жизнью. Для мира в среднем этот показатель составил 95 тысяч долларов в год (5,3 миллиона рублей).

Счастье в количестве

В опросе приняли участие более 1,7 млн человек из 164 стран. Закономерно цифры получились разными для разных уголков света: чем богаче регион, тем более требовательно его население.

Так, житель Западной Европы удовлетворится суммой не менее 100 тысяч долларов, а его соседу из Восточной Европы вполне достаточно 45 тысяч долларов. Выше всего цена счастья в Океании (Австралии и Новой Зеландии) и на Ближнем Востоке — 125 тысяч и 115 тысяч долларов, соответственно. А в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна для достижения нирваны потребуется всего 35 тысяч долларов ежегодно.

Порог финансового счастья сильно зависит также от уровня образованности и пола каждого конкретного человека. Женщинам для счастья нужно порядка 100 тысяч долларов в год, тогда как для мужчин эта цифра составляет 90 тысяч долларов. И там, где людям с начальным образованием будет достаточно 70 тысяч долларов, человеку с высшим образованием необходимо 115 тысяч долларов.

«Высокие доходы часто означают, что у человека остается меньше свободного времени, больше рабочих обязанностей и ответственности. Это приводит к тому, что у человека остается гораздо меньше возможностей для отдыха и досуга, например», — цитирует Русская служба ВВС руководителя команды исследователей Эндрю Джебба. Одновременно исследователи обнаружили, что превышение «золотой середины» доходов делает человека менее счастливым. В этот момент включается забота о социальном статусе, что приводит к росту уровня тревожности.

Ранее та же Gallup в опросе, проведенном совместно с холдингом «Ромир», выяснила, что в России число людей, ощущающих себя счастливыми, меньше, чем в среднем в мире. Если на планете в целом считают себя счастливыми 68% респондентов, то в России — всего 56%.

Миллиардеры тоже плачут

«Счастье не в деньгах, но без них счастья не бывает, — поясняет директор Центра практической психологии Сергей Ключников. — Само по себе счастье за деньги не купишь, но если уменьшить количество денег до прожиточного минимума или ниже, человек все более и более будет чувствовать себя несчастным». Опрошенные «Ридусом» психологи предлагают не ставить знак равенства между счастьем и удовлетворенностью жизнью вообще и материальным положением, в частности. Это всего лишь один из компонентов счастья, помимо многих других, хотя, безусловно, очень важный.

«Индекс счастья американских миллиардеров всего на 0,01% выше, чем индекс счастья у средних менеджеров, потому что за такие деньги приходится выдерживать огромные нагрузки и ответственность. При этом крупный бизнесмен испытывает те же проблемы, что и обычный человек: у него конфликты с женой, или любовница недовольна, что он уделяет ей мало времени, сын-лоботряс попадается на скандалах с марихуаной или еще с чем-то, а так называемые друзья отслеживают каждый шаг. Поэтому иногда ему хочется вернуться в юность, когда он был весьма небогатым человеком, и все было впереди», — говорит Ключников. По словам эксперта, более ранние исследования называли, например, для США средний порог счастья на уровне 6 тысяч долларов в месяц. И если человек с трех тысяч поднялся до четырех, его чувство счастья увеличивается. То же самое происходит при поступательном росте до 6,5 тысяч. Но за этой границей ощущение счастья перестает расти и уже держится на одном уровне.

«Сами по себе деньги счастья не приносят, и это железный закон, — категоричен социальный психолог Алексей Рощин . — Проблема в любом случае не в деньгах, а в отношениях с другими людьми. И здесь деньги могут как помочь, так и помешать».

«Они, собственно, для этого и предназначены, — отмечает психолог. — Но когда эти нижние потребности закрывается, счастья-то не наступает, а наступает как раз настоящая психическая жизнь. Деньги могут прикрыть базовые потребности, но они не отвечают на вопрос, а что делать потом. Большинство людей в принципе не знают, чего хотеть дальше». По словам эксперта, по настоящему деньги могут влиять на ощущение счастья только в том случае, если человек находится возле грани выживания. Если он страдает от холода, голода, недосыпа, отсутствия доступного секса, деньги могут помочь.

Цена усилий

Когда человек не может реализовать свои важнейшие потребности или ограничивается удовлетворением только самых простейших материальных нужд, и не в состоянии позволить себе, например, сходить в кино или театр, конечно, о счастье говорить затруднительно, поддерживает коллег заместитель директора Института психологии РАН Вера Кольцова.

Собственно, именно этим объясняется относительно низкий уровень счастья россиян, у которых уже четыре года стабильно падают доходы. «А страна-то северная, здесь как раз первичные потребности на более высоких местах, по сравнению с той же Латинской Америкой. Там можно всю жизнь, грубо говоря, на улице спать, и особо не заморачиваться по поводу одежды. А попробуй сделать так в России, вот сейчас, например, когда на улице минус двадцать», — невесело шутит Рощин.

Но даже большие деньги не принесут радости, если нет благополучия в семье, в отношениях с людьми, с коллегами, нет никакой возможности для личностного роста, добавляет Кольцова.

«Люди с нормальной психикой, мышлением вполне реально оценивают свои возможности. И если они видят, что их усилия приводят к росту их доходов, это уже вызывает удовлетворение, пусть даже этот рост небольшой. Но они уже видят для себя какую-то перспективу, у них появляется надежда, чувство удовлетворенности, — поясняет психолог. — И, наоборот, если люди работают много, прилагают большие усилия, но никакого вознаграждения не получают, это вызывает раздражение, недовольство и т. д. То есть, вот это соотношение квалифицированного труда и оплаты — очень важный критерий определения уровня удовлетворенности». Кроме того, восприятие уровня дохода как достаточного для удовлетворения жизнью очень субъективно и зависит от многих факторов — возраста, жизненных обстоятельств, профессиональной принадлежности и т. д. И важны при этом не столько цифры сами по себе, сколько их соотношение с затраченными усилиями.

Свой среди чужих, чужой среди своих

Немалую роль в ощущении счастья от роста доходов играет эффект новизны, но по мере привыкания к новому уровню достатка это чувство проходит. Многие люди, когда их просят нарисовать картинку счастья, рисует какой-нибудь райский остров и нереальное богатство. Но если они попытаются представить, что уже 20 лет владеют таким богатством, большинство счастья ощущать не будут, потому что к этому уже привыкли. Однако в том случае, если доходы опять падают, человек ощущает несчастье.

Еще один немаловажный фактор — количество денег у соседа. Если ваш доход удвоился, а его доход за тот же период учетверился, вы мало обрадуетесь. Большинство людей имеют склонность сравнивать себя с другими и испытывают чувство определенного дискомфорта, когда рост их финансового благополучия, от которого, казалось бы, следует получать удовлетворение, оказывается медленнее, чем у кого-то еще.

Поскольку большинство граждан не слишком ясно осознают свои желания после удовлетворения базовых потребностей, они черпают их, наблюдая за своим окружением и ориентируясь на то, чего хотят другие люди, о чем говорят. Соответственно, в каждой социальной страте формируется свой уровень сравнения. И появляется потребность быть не хуже других, а в чем-то даже и лучше. То есть, для полного удовлетворения необходимо, чтобы твой доход превышал уровень большинства соседей.

Но если этот отрыв увеличивается в разы, человек может почувствовать себя еще более несчастным, чем раньше. Для прежнего окружения он уже чужой, а чтобы перейти в другую страту, необходимо усвоить ее предпочтения и реперные точки для сравнения. Как правило, этот переход большинству не дается, или дается с огромным трудом, особенно если возраст уже далеко не юношеский, поэтому и в новой среде человек чувствует себя неуютно.