Счастье оценили в деньгах

Соотношение денег и счастья не перестает будоражить умы ученых. Очередную попытку исследовать этот вопрос предприняли специалисты компании Gallup и Университета Пердью в США. В результате они высчитали оптимальный уровень дохода, который позволит человеку быть полностью довольным своей жизнью. Для мира в среднем этот показатель составил 95 тысяч долларов в год (5,3 миллиона рублей).
Счастье в количестве
В опросе приняли участие более 1,7 млн человек из 164 стран. Закономерно цифры получились разными для разных уголков света: чем богаче регион, тем более требовательно его население.
Так, житель Западной Европы удовлетворится суммой не менее 100 тысяч долларов, а его соседу из Восточной Европы вполне достаточно 45 тысяч долларов. Выше всего цена счастья в Океании (Австралии и Новой Зеландии) и на Ближнем Востоке — 125 тысяч и 115 тысяч долларов, соответственно. А в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна для достижения нирваны потребуется всего 35 тысяч долларов ежегодно.
Порог финансового счастья сильно зависит также от уровня образованности и пола каждого конкретного человека. Женщинам для счастья нужно порядка 100 тысяч долларов в год, тогда как для мужчин эта цифра составляет 90 тысяч долларов. И там, где людям с начальным образованием будет достаточно 70 тысяч долларов, человеку с высшим образованием необходимо 115 тысяч долларов.
Одновременно исследователи обнаружили, что превышение «золотой середины» доходов делает человека менее счастливым. В этот момент включается забота о социальном статусе, что приводит к росту уровня тревожности.
«Высокие доходы часто означают, что у человека остается меньше свободного времени, больше рабочих обязанностей и ответственности. Это приводит к тому, что у человека остается гораздо меньше возможностей для отдыха и досуга, например», — цитирует Русская служба ВВС руководителя команды исследователей Эндрю Джебба.
Ранее та же Gallup в опросе, проведенном совместно с холдингом «Ромир», выяснила, что в России число людей, ощущающих себя счастливыми, меньше, чем в среднем в мире. Если на планете в целом считают себя счастливыми 68% респондентов, то в России — всего 56%.
Миллиардеры тоже плачут
Опрошенные «Ридусом» психологи предлагают не ставить знак равенства между счастьем и удовлетворенностью жизнью вообще и материальным положением, в частности. Это всего лишь один из компонентов счастья, помимо многих других, хотя, безусловно, очень важный.
«Счастье не в деньгах, но без них счастья не бывает, — поясняет директор Центра практической психологии Сергей Ключников. — Само по себе счастье за деньги не купишь, но если уменьшить количество денег до прожиточного минимума или ниже, человек все более и более будет чувствовать себя несчастным».
По словам эксперта, более ранние исследования называли, например, для США средний порог счастья на уровне 6 тысяч долларов в месяц. И если человек с трех тысяч поднялся до четырех, его чувство счастья увеличивается. То же самое происходит при поступательном росте до 6,5 тысяч. Но за этой границей ощущение счастья перестает расти и уже держится на одном уровне.
«Индекс счастья американских миллиардеров всего на 0,01% выше, чем индекс счастья у средних менеджеров, потому что за такие деньги приходится выдерживать огромные нагрузки и ответственность. При этом крупный бизнесмен испытывает те же проблемы, что и обычный человек: у него конфликты с женой, или любовница недовольна, что он уделяет ей мало времени, сын-лоботряс попадается на скандалах с марихуаной или еще с чем-то, а так называемые друзья отслеживают каждый шаг. Поэтому иногда ему хочется вернуться в юность, когда он был весьма небогатым человеком, и все было впереди», — говорит Ключников.
«Сами по себе деньги счастья не приносят, и это железный закон, — категоричен социальный психолог Алексей Рощин. — Проблема в любом случае не в деньгах, а в отношениях с другими людьми. И здесь деньги могут как помочь, так и помешать».
По словам эксперта, по настоящему деньги могут влиять на ощущение счастья только в том случае, если человек находится возле грани выживания. Если он страдает от холода, голода, недосыпа, отсутствия доступного секса, деньги могут помочь.
«Они, собственно, для этого и предназначены, — отмечает психолог. — Но когда эти нижние потребности закрывается, счастья-то не наступает, а наступает как раз настоящая психическая жизнь. Деньги могут прикрыть базовые потребности, но они не отвечают на вопрос, а что делать потом. Большинство людей в принципе не знают, чего хотеть дальше».
Цена усилий
Когда человек не может реализовать свои важнейшие потребности или ограничивается удовлетворением только самых простейших материальных нужд, и не в состоянии позволить себе, например, сходить в кино или театр, конечно, о счастье говорить затруднительно, поддерживает коллег заместитель директора Института психологии РАН Вера Кольцова.
Собственно, именно этим объясняется относительно низкий уровень счастья россиян, у которых уже четыре года стабильно падают доходы. «А страна-то северная, здесь как раз первичные потребности на более высоких местах, по сравнению с той же Латинской Америкой. Там можно всю жизнь, грубо говоря, на улице спать, и особо не заморачиваться по поводу одежды. А попробуй сделать так в России, вот сейчас, например, когда на улице минус двадцать», — невесело шутит Рощин.
Но даже большие деньги не принесут радости, если нет благополучия в семье, в отношениях с людьми, с коллегами, нет никакой возможности для личностного роста, добавляет Кольцова.
Кроме того, восприятие уровня дохода как достаточного для удовлетворения жизнью очень субъективно и зависит от многих факторов — возраста, жизненных обстоятельств, профессиональной принадлежности и т. д. И важны при этом не столько цифры сами по себе, сколько их соотношение с затраченными усилиями.
«Люди с нормальной психикой, мышлением вполне реально оценивают свои возможности. И если они видят, что их усилия приводят к росту их доходов, это уже вызывает удовлетворение, пусть даже этот рост небольшой. Но они уже видят для себя какую-то перспективу, у них появляется надежда, чувство удовлетворенности, — поясняет психолог. — И, наоборот, если люди работают много, прилагают большие усилия, но никакого вознаграждения не получают, это вызывает раздражение, недовольство и т. д. То есть, вот это соотношение квалифицированного труда и оплаты — очень важный критерий определения уровня удовлетворенности».
Свой среди чужих, чужой среди своих
Немалую роль в ощущении счастья от роста доходов играет эффект новизны, но по мере привыкания к новому уровню достатка это чувство проходит. Многие люди, когда их просят нарисовать картинку счастья, рисует какой-нибудь райский остров и нереальное богатство. Но если они попытаются представить, что уже 20 лет владеют таким богатством, большинство счастья ощущать не будут, потому что к этому уже привыкли. Однако в том случае, если доходы опять падают, человек ощущает несчастье.
Еще один немаловажный фактор — количество денег у соседа. Если ваш доход удвоился, а его доход за тот же период учетверился, вы мало обрадуетесь. Большинство людей имеют склонность сравнивать себя с другими и испытывают чувство определенного дискомфорта, когда рост их финансового благополучия, от которого, казалось бы, следует получать удовлетворение, оказывается медленнее, чем у кого-то еще.
Поскольку большинство граждан не слишком ясно осознают свои желания после удовлетворения базовых потребностей, они черпают их, наблюдая за своим окружением и ориентируясь на то, чего хотят другие люди, о чем говорят. Соответственно, в каждой социальной страте формируется свой уровень сравнения. И появляется потребность быть не хуже других, а в чем-то даже и лучше. То есть, для полного удовлетворения необходимо, чтобы твой доход превышал уровень большинства соседей.
Но если этот отрыв увеличивается в разы, человек может почувствовать себя еще более несчастным, чем раньше. Для прежнего окружения он уже чужой, а чтобы перейти в другую страту, необходимо усвоить ее предпочтения и реперные точки для сравнения. Как правило, этот переход большинству не дается, или дается с огромным трудом, особенно если возраст уже далеко не юношеский, поэтому и в новой среде человек чувствует себя неуютно.