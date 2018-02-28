Ещё
Москва встретит весну оранжевым уровнем опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

1 марта в Москве сохранится оранжевый уровень погодной опасности 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Оранжевый уровень погодной опасности в столице сохранили и на 1 марта из-за непрекращающихся морозов, сообщает сетевое издание m24.ru.
Предпоследний уровень опасности означает, что погода может нанести ущерб и есть вероятность стихийных бедствий.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 19 — минус 17 градусов, днем ожидается минус 10 — минус 8 градусов, ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. По области местами пройдет небольшой снег, местами гололедица.
Оранжевый уровень опасности также будет действовать в соседних Владимирской, Рязанской, Ярославской областях. В других регионах ЦФО уровень погодной опасности понизили до желтого.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
Газета.Ru: последние новости
Познер рассказал об уходе с прямого эфира "Аль-Джазиры" Милонов предложил не выдавать прокатное удостоверение фильму Серебренникова про Цоя Вассерман согласился с Савченко относительно возможности войны в Европе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» обязали уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу»402
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ210
«США блокируют резолюцию РФ в ООН»26
Путин поставил условие транзита газа через Украину685
«Держись, Ксюша!»: Пугачева вступилась за Собчак60
Видео
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
00:58
Порошенко обратился к РФ с требованием по Крыму
Украина В мире
00:39
Бузовой запретили выступать в намоленном месте
Шоу-бизнес
00:34
«Пули прошли насквозь»: неизвестный устроил стрельбу в Петербурге
Происшествия
00:44
«Жириновский хамло»: россияне заступились за Собчак
Шоу-бизнес
00:53
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ
Происшествия
00:54
Польский журналист решил покинуть Россию
Происшествия
01:30
Назван тайный покровитель Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
03:15
«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева
Политика Выборы 2018
02:16
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение