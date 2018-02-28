Москва встретит весну оранжевым уровнем опасности

1 марта в Москве сохранится оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности в столице сохранили и на 1 марта из-за непрекращающихся морозов, сообщает сетевое издание m24.ru

Предпоследний уровень опасности означает, что погода может нанести ущерб и есть вероятность стихийных бедствий.

Предстоящей ночью термометры покажут минус 19 — минус 17 градусов, днем ожидается минус 10 — минус 8 градусов, ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. По области местами пройдет небольшой снег, местами гололедица.

Оранжевый уровень опасности также будет действовать в соседних Владимирской, Рязанской, Ярославской областях. В других регионах ЦФО уровень погодной опасности понизили до желтого.