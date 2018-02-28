Серебряков пожаловался на «человеческий материал» в РФ

Серебряков пожаловался на «качество человеческого материала» в России

Актер Алексей Серебряков пожаловался, что в течение последних 20 лет в России происходит «бесконечное ухудшение качества человеческого материала». Об этом артист рассказал в предисловии к документальному фильму «Икона», которое опубликовал канал «Настоящее время» (в России признан иноагентом).

»Не надо трудиться, не надо работать, не надо учиться, не надо ничего. И эта пропаганда у нас на телевидении», — сказал он, добавив, что по телевизору показывают всего несколько нормальных передач. Артист заявил, что на россиян влияет телевидение, где «самодеятельность бесконечная, не надо тренироваться — „ты звезда, выйди на лед и все будут любоваться“.

«Чрезвычайно низкое качество человеческого материала» Серебряков также связал с политикой, а самой главной проблемой он назвал то, что многие люди привыкли следовать приказам и «не берут ответственность за свою жизнь».

Ранее Серебряков, исполнитель главной роли в фильме «Левиафан», в эфире шоу «вДудь» Юрия Дудя рассказал о жизни в России и своем отношении к стране. Артист заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». В то же время он признался, что хочет жить внутри российской культуры и внутри российского языка.

Серебряков, переехавший в Канаду, отметил, что вернется в Россию, когда его дети поступят в институт.

«Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен», — заявил он. Некоторые коллеги Серебрякова и российские чиновники раскритиковали высказывания актера. Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что он «сочувствует» актеру.