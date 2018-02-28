Минкультуры попросили запретить еще один фильм

Милонов попросил не давать прокатное удостоверение фильму о Цое

По словам Милонова, сценарий картины подвергся резкой критике со стороны коллег и друзей лидера группы «Кино», утверждающих, что фильм не имеет ничего общего прототипами героев картины и реальными событиями, передает RT.

Именно поэтому, по мнению депутата, фильм требуется переснять, учитывая пожелания ныне живущих резидентов Ленинградского рок-клуба.

«Моя юность проходила именно в то самое время. Я все прекрасно помню, поэтому считаю, что искажение действительности может оскорбить не только участников тех событий, но и обычных людей, поклонников русского рока», — сказал Милонов, напомнивший, что фильм был снят в том числе и на государственные деньги.

Напомним, ранее лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что видел сценарий фильма режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «Лето», но считает его «лживым от начала и до конца».