Минкультуры попросили запретить еще один фильм

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Милонов попросил не давать прокатное удостоверение фильму о Цое 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Виталий Милонов в среду намерен направить на имя министра культуры Владимира Мединского письмо с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму Кирилла Серебренникова «Лето», снятому по мотивам биографии Виктора Цоя.
По словам Милонова, сценарий картины подвергся резкой критике со стороны коллег и друзей лидера группы «Кино», утверждающих, что фильм не имеет ничего общего прототипами героев картины и реальными событиями, передает RT.
Именно поэтому, по мнению депутата, фильм требуется переснять, учитывая пожелания ныне живущих резидентов Ленинградского рок-клуба.
«Моя юность проходила именно в то самое время. Я все прекрасно помню, поэтому считаю, что искажение действительности может оскорбить не только участников тех событий, но и обычных людей, поклонников русского рока», — сказал Милонов, напомнивший, что фильм был снят в том числе и на государственные деньги.
Напомним, ранее лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что видел сценарий фильма режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «Лето», но считает его «лживым от начала и до конца».
Сооснователь группы «Кино» музыкант Алексей Рыбин сообщил режиссеру фильма «Лето» Кириллу Серебренникову, что он против использования своего образа в картине о Цое из-за расхождениях в представлениях о морали.
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