Синоптики рассказали о погоде 8 марта

Небольшой снег и слабый мороз с дневной температурой до минус 6 градусов ожидаются в Москве 8 марта, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Предварительно мы ожидаем, что на 8 марта погода будет со снежком, сильных морозов не ожидается. Минимальная температура ночью в пределах минус 10 — минус 15 градусов, а дневная от минус 1 до минус 6 градусов", — сказала Позднякова РИА Новости в пятницу.
Она отметила, что такая температура все равно ниже положенной нормы — как правило, 8 марта среднесуточная температура не превышает минус 4 градусов.
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