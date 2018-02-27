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Тест: Сможете ли вы выжить в лесу на морозе?
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Тест: Сможете ли вы выжить в лесу на морозе? 

Рамблер 19 часов назад
Фото: Public Domain
Ночь на 27 февраля стала самой морозной ночью этой зимы в Москве. Воздух охладился до минус 21,7 градуса. По области было еще холоднее. В Клину столбики термометров опустились ниже минус 30, и зима никак не хочет отступать.
В такую погоду надо сидеть дома в тепле, на улицу лучше вообще не соваться, советуют в МЧС. Но ведь всякое в жизни случается. В мороз можно не только заблудиться на незнакомой улице, но и оказаться одному в лесу. Узнайте — удастся ли вам выжить в тайге лютой зимой. Пройдите тест.
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