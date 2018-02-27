Тест: Сможете ли вы выжить в лесу на морозе?

Ночь на 27 февраля стала самой морозной ночью этой зимы в Москве. Воздух охладился до минус 21,7 градуса. По области было еще холоднее. В Клину столбики термометров опустились ниже минус 30, и зима никак не хочет отступать.