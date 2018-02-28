Сибирские цыгане поженили детей в торговом центре

Полиция проводит проверку по сообщениям о цыганской свадьбе между двумя детьми в Новосибирске. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону во вторник, 27 февраля.

Фотографии свадьбы были опубликованы ранее во «ВКонтакте» в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"». Очевидцы сообщили, что церемония проходила днем на первом этаже торгового центра, при этом жениху было 11 лет, невесте — 14 лет. Авторы поста напоминают, что в России разрешено вступать в брак только с 18 лет, при наличии особых обстоятельств — минимум с 16.

На фотографиях молодожены и толпа гостей стоят прямо у эскалаторов напротив магазина нижнего белья. Невеста одета в белое платье и фату, однако гости выглядят достаточно скромно. Никаких стоек для регистрации брака на снимках не видно.

Многие пользователи в комментариях не сочли происходящее возмутительным, объяснив свадьбу подростков цыганскими традициями. Гораздо больше их смутило место проведения церемонии. «Кто-то буквально воспринял фразу "семейный торговый центр"», — пишет Владислав Кунегин. «Это, наверное, те, что на фуд-корте клянчат. Так получается, они на работе свадьбу отметили», — пошутил другой пользователь.