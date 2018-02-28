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Сибирские цыгане поженили детей в торговом центре
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Сибирские цыгане поженили детей в торговом центре 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: страница Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте»
Полиция проводит проверку по сообщениям о цыганской свадьбе между двумя детьми в Новосибирске. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону во вторник, 27 февраля.
Фотографии свадьбы были опубликованы ранее во «ВКонтакте» в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"». Очевидцы сообщили, что церемония проходила днем на первом этаже торгового центра, при этом жениху было 11 лет, невесте — 14 лет. Авторы поста напоминают, что в России разрешено вступать в брак только с 18 лет, при наличии особых обстоятельств — минимум с 16.
На фотографиях молодожены и толпа гостей стоят прямо у эскалаторов напротив магазина нижнего белья. Невеста одета в белое платье и фату, однако гости выглядят достаточно скромно. Никаких стоек для регистрации брака на снимках не видно.
Многие пользователи в комментариях не сочли происходящее возмутительным, объяснив свадьбу подростков цыганскими традициями. Гораздо больше их смутило место проведения церемонии. «Кто-то буквально воспринял фразу "семейный торговый центр"», — пишет Владислав Кунегин. «Это, наверное, те, что на фуд-корте клянчат. Так получается, они на работе свадьбу отметили», — пошутил другой пользователь.
В январе 2018 года группа цыган из Татарстана пожаловалась в Европейский суд по правам человека на дискриминацию. Часть претензий касалась конфликта вокруг домов заявителей, за снос которых их обязали заплатить. Кроме того, община возмутилась словами главы Зеленодольского района Александра Тыгина: «…в сознании людей возникает образ женщин в длинных юбках, которые в окружении большого числа маленьких детей занимаются попрошайничеством…».
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