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В РФ начали искать прибывших через «белорусскую лазейку»
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В России начали искать прибывших через «белорусскую лазейку» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские правоохранительные органы задерживают лиц, незаконно въехавших в страну с помощью безвизового въезда через Белоруссию, сообщил начальник группы пограничного сотрудничества ФСБ в Белоруссии Олег Швец.
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Выступая на заседании комиссии парламентского собрания Союза России и Белоруссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, Швец отметил, что «несмотря на контроль по линии МВД и обмен информацией, на сегодняшний день такие лица выявляются и на внутренней границе, и в глубине Российской Федерации», передает ТАСС.
По словам представителя ФСБ, в рамках Союзного государства существует общий список лиц, которым въезд на территорию государства-участника запрещен. Он отметил, что существует категория лиц, которые в процессе незаконного въезда в Россию используют возможности двойного гражданства.
«Наши белорусские коллеги, например, пропускают лиц, видя у них российское гражданство, но вместе с тем они находятся в списках лиц, которым запрещен въезд в Россию», — отметил Швец.
Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности Белоруссии заявил, что республика «осталась единственным безопасным, спокойным коридором для передвижения людей, грузов, наверное, и капиталов с Востока на Запад и с Запада на Восток», передает БелТА.
Напомним, в январе сообщалось, что белорусская сторона передала России обновленные предложения по соглашению о взаимном признании виз. До этого Александр Лукашенко поручил в течение 2018 года разрешить разногласия с российской стороной в пограничной сфере.
В декабре 2017 года Лукашенко продлил срок безвизового пребывания иностранцев в отдельных районах Брестской и Гродненской областей страны до десяти дней.
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