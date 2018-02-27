В РФ начали искать прибывших через «белорусскую лазейку»

В России начали искать прибывших через «белорусскую лазейку»

Российские правоохранительные органы задерживают лиц, незаконно въехавших в страну с помощью безвизового въезда через Белоруссию, сообщил начальник группы пограничного сотрудничества ФСБ в Белоруссии Олег Швец.

Выступая на заседании комиссии парламентского собрания Союза России и Белоруссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, Швец отметил, что «несмотря на контроль по линии МВД и обмен информацией, на сегодняшний день такие лица выявляются и на внутренней границе, и в глубине Российской Федерации», передает ТАСС

«Наши белорусские коллеги, например, пропускают лиц, видя у них российское гражданство, но вместе с тем они находятся в списках лиц, которым запрещен въезд в Россию», — отметил Швец. По словам представителя ФСБ, в рамках Союзного государства существует общий список лиц, которым въезд на территорию государства-участника запрещен. Он отметил, что существует категория лиц, которые в процессе незаконного въезда в Россию используют возможности двойного гражданства.

Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности Белоруссии заявил, что республика «осталась единственным безопасным, спокойным коридором для передвижения людей, грузов, наверное, и капиталов с Востока на Запад и с Запада на Восток», передает БелТА.

Напомним, в январе сообщалось, что белорусская сторона передала России обновленные предложения по соглашению о взаимном признании виз. До этого Александр Лукашенко поручил в течение 2018 года разрешить разногласия с российской стороной в пограничной сфере.

В декабре 2017 года Лукашенко продлил срок безвизового пребывания иностранцев в отдельных районах Брестской и Гродненской областей страны до десяти дней.