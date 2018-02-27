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Синоптики рассказали о потеплении в Москве
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Синоптики рассказали, когда стоит ожидать потепления в Москве 

RT на русском 5 часов назад
Заместитель начальника Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, когда в Москве наступит потепление.
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«По Москве все три последние ночи самые холодные. Ночь с 26 на 27 февраля показала -21,7 °С. По отношению к среднесуточной — температура вчера была на 11,8 °С ниже нормы, сегодня на 10 °С. Антициклон продолжает «стоять» над Скандинавским полуостровом, но с юга на Чёрное море выходит средиземноморский циклон, который будет пытаться «вытеснить» его на северо-восток. Борьба продолжится до начала марта», — отметил Цыганков.
По словам синоптика, постепенное потепление москвичи могут ожидать со 2 марта.
«Ночь на 28 февраля будет малооблачной, ожидается небольшой снег — меньше одного миллиметра. Температура ночью -22 °С, до -29 °С по области, днём -10…-15 °С. Завтра ожидается днём — 12 °С…-14 °С, в четверг уже потеплее — 8 °С…12 °С, но в этот день южный циклон даст усиление ветра до 15 м/с. 2 марта будет -5 °С…-10 °С, а к 5 марту уже -1 °С…-6 °С. То есть плавный спад морозов ожидается уже со 2 марта», — заключил Цыганков.
Ранее пресс-служба управления МЧС по Московской области сообщила, что в ночь на 27 февраля в регионе ожидаются морозы до -32 °С.
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