Синоптики рассказали о потеплении в Москве

«Ночь на 28 февраля будет малооблачной, ожидается небольшой снег — меньше одного миллиметра. Температура ночью -22 °С, до -29 °С по области, днём -10…-15 °С. Завтра ожидается днём — 12 °С…-14 °С, в четверг уже потеплее — 8 °С…12 °С, но в этот день южный циклон даст усиление ветра до 15 м/с. 2 марта будет -5 °С…-10 °С, а к 5 марту уже -1 °С…-6 °С. То есть плавный спад морозов ожидается уже со 2 марта», — заключил Цыганков.

По словам синоптика, постепенное потепление москвичи могут ожидать со 2 марта.