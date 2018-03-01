Какие изменения ждут россиян с 1 марта

«Дни.ру» рассказали, какие изменения ждут россиян 1 марта 2018 года. Одним из основных положительных изменений издание назвало продление «дачной амнистии».

Срок действия права на упрощенное оформление дачных участков был продлен с 1 марта 2018-го до 1 марта 2020 года. Закон позволяет россиянам оформлять права на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) «без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».

«Дачная амнистия» впервые была введена в 2006 году, ее действие продлевалось уже дважды — в 2009-м и 2015 годах. За все время действия «амнистии» упрощенную регистрацию смогли пройти более чем 3,5 миллиона объектов ИЖС и более семи миллионов земельных участков.

Кроме того, на 1 марта назначен «Единый день консультаций Росреестра» во всех российских регионах. На бесплатных консультациях для населения будут обсуждаться вопросы деятельности ведомства. Россияне смогут узнать о способах получения услуг Росреестра в электронном виде и формах обратной связи. Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра.

В этот же день, 1 марта 2018 года, стартовал второй этап амнистии капиталов. Он продлится до 28 февраля 2019-го. В это время россияне смогут задекларировать зарубежное имущество, учрежденные за границей компании и зарубежные счета, а переводить активы в Россию и платить с них налоги не потребуется. Санкции со стороны правоохранительных органов им также грозить не будут.

Первый этап амнистии капиталов проходил в России в 2015-2016 годах. В Минфине заявили, что тогда граждане РФ подали 7,2 тысячи деклараций. Закон не распространяется на уже осужденных граждан или тех, против кого возбудили соответствующее уголовное или административное дело.

Изменения ждут и российских автомобилистов. В марте вступит в силу новое требование ПДД, по которому водители, попавшие в аварию или остановившиеся ночью вне населенных пунктов, должны перед выходом из машины надеть светоотражающие накидки или жилеты. Такое нововведение появилось из-за случаев, когда водителей сбивали другие машины в темное время суток. За нарушение этого правила будут предупреждать и штрафовать на 500 рублей.

Также с 1 марта в Москве начнет действовать проект для пожилых горожан — «Активное долголетие». В это день в центрах социального обслуживания начнут приём заявлений от московских пенсионеров, которые хотят принять участие в программе. В ее рамках пожилые москвичи смогут посещать спортивные, учебные и творческие секции. Одними из самых популярных направлений называют английский язык и информатику.