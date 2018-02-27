Зима в Москве побила новые рекорды

Температура воздуха на метеостанции на ВДНХ в ночь с 26 на 27 февраля впервые за зиму опустилась ниже -20°С, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, воздух в районе ВДНХ остыл до -21,7°С, а в Тушине — до -23,5°С. Таким образом 27 февраля стало самым холодным днем нынешнего зимнего сезона. Этот рекорд московская зима бьет третий раз подряд — 25 и 26 февраля были установлены температурные минимумы на уровне -18,8°С и -19,8°С соответственно.

Абсолютный морозный рекорд для 27 февраля был зафиксирован в 1896 году и составил -25,8°С.

Ранее сообщалось, что уходящая зима установила рекорд века в Москве.