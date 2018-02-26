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Первый канал оправдался за ляп в сюжете о Сирии
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Первый канал оправдался за жуткий ляп в сюжете о Сирии 

Дни.ру 4 часа назад
Режиссер монтажа по ошибке вставил в сюжет о российской операции в Сирии кадр из компьютерной игры. Первый канал нашел виновного в эфирном ляпе.
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Сотрудник телекомпании взял кадр для передачи из архива. Ранее его использовали в программе, посвященной компьютерным играм.
"Использование этого кадра было ошибкой режиссера монтажа", — сообщили в пресс-службе телеканала.
Программа под названием "День защитника Отечества — истории тех, для кого слова "долг" и "честь" дороже собственной жизни" привлекла внимание пользователей сети 25 февраля. На секунду в кадре, подписанном как "Досье. Сирия", появляется участок, где идут боевые действия, видны дым и горящая техника. На видеозаписи кадр появляется на 2 минуте 35 секунде, напоминает радиостанция "Говорит Москва".
Сетевые эксперты заявили, что это не реальное видео, а скриншот из игры. Пользователи подчеркивали, что об этом можно судить хотя бы по названию рации "PNR-1000А", которое видно в правом нижнем углу кадра. Этот прибор считается одним из самых популярных в Arma 3, в руководстве по игре он называется "личной рацией бойца".
Arma 3 — компьютерная игра в жанре шутер, выпущенная в 2013 году. Действие в ней происходит в 2035-м году, где США противостоит Китаю в Тихом океане, а в Греции завершается гражданская война. Сирии среди игровых локаций нет.
В ноябре прошлого года в похожую ситуацию попало Минобороны России. Ведомство выпустило пресс-релиз о фактах, доказывающих взаимодействие возглавляемой США международной коалиции и боевиков "Исламского государства" (запрещенной в России организации). Среди приложенных фотографий журналисты обнаружили скриншот из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Это компьютерный симулятор управления американским самолетом огневой поддержки сухопутных войск Lockheed AC-130.
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