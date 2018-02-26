В ГД предложили лишать работы критикующих РФ актеров

В Госдуме предложили лишить работы критикующих Россию актеров

«Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того? что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков», — заявил Сухарев. Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил запрос на имя министра культуры России Владимира Мединского , в котором предложил не задействовать в фильмах с госфинансированием актеров с антироссийскими взглядами. Об этом парламентарий рассказал RT в понедельник, 26 февраля.

Инициатива депутата заключается в создании рекомендаций для режиссеров, которые получили бюджетные средства на съемки кинолент.

«Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в феврале в интернете появилось интервью с актером Алексеем Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России.

«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал он.