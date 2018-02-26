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Москвичам рассказали о приходе весны
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В метеобюро рассказали, когда москвичам ждать весны 

Газета.Ru 4 часа назад
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жителям столицы не стоит в ближайшее время ждать весенней погоды. Об этом сообщает РИА "Новости".
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"Весна придет, но март довольно холодный еще месяц, это зимний месяц. Холодный воздух — он всегда, если можно так сказать, как тяжелый панцирь над нами, и для того, чтобы его разрушить южным или атлантическим циклоном, нужно приложить значительные усилия", — сказала Позднякова.
По ее словам, таких циклонов в ближайшее время не ожидается.
"Поэтому рассчитывать, что низкие температуры быстро сменятся или хотя бы вернутся к норме, не приходится", — добавила Позднякова.
Она также отметила, что в течение первых пяти дней марта температура будет однозначного ниже климатической нормы.
Ранее сообщалось, что нынешняя зима в Москве признана самой влажной в XXI веке.
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