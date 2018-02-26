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Скончался Сергей Тихвинский
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Скончался учёный-китаевед и дипломат Сергей Тихвинский 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский учёный-китаевед, дипломат, академик РАН Сергей Тихвинский скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Института Дальнего Востока РАН. Как отмечается, Тихвинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.
Он работал на дипломатической службе в Китае, Японии, Великобритании, Генеральной Ассамблее ООН. Также Тихвинский был заведующим кафедрой истории стран Востока в МГИМО, членом исполнительного комитета ЮНЕСКО от СССР, ректором Дипломатической академии в 1980 — 1986 годах.
Ранее сообщалось, что лингвист, член-корреспондент Российской академии наук Нина Арутюнова умерла 17 февраля в возрасте 94 лет.
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