Скончался Сергей Тихвинский

Российский учёный-китаевед, дипломат, академик РАН Сергей Тихвинский скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Института Дальнего Востока РАН. Как отмечается, Тихвинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.
Он работал на дипломатической службе в Китае, Японии, Великобритании, Генеральной Ассамблее ООН. Также Тихвинский был заведующим кафедрой истории стран Востока в МГИМО, членом исполнительного комитета ЮНЕСКО от СССР, ректором Дипломатической академии в 1980 — 1986 годах.
Ранее сообщалось, что лингвист, член-корреспондент Российской академии наук Нина Арутюнова умерла 17 февраля в возрасте 94 лет.