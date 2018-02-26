В стиле 90-х: из-за ролика к 23 февраля разгорелся скандал

Директор сети магазинов цифровой техники, ранее опубликовавшей рекламный ролик к 23 февраля со связанной девушкой, заявил, что в видеозаписи нет ничего криминального. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Собеседник канала подчеркнул, что по телевидению эту рекламу не показывали. По его словам, резонансный ролик — это «творчество» одной из региональных команд сети. Он отметил, что там «любят снимать веселые и зажигательные ролики», но «иногда немного переходят определенные вещи».

Мужчина назвал появление этого видео ошибкой, но не преступлением или «злонамеренным деянием».

РЕН ТВ отмечает, что видео «в стиле 90-х», в котором связанную девушку привозят в лес, выталкивают из машины на снег и заставляют закапывать подаренные носки, вызвало негативную реакцию россиян. Так, активистки из Владивостока планируют подать иск к создателям ролика. По их мнению, в видео есть элементы возбуждения ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства.

Психолог Ольга Твардовская заявила РЕН ТВ, что такие рекламные ходы ведут к разрозненности и разделению людей «на классы и кластеры».

В конце ролика, о котором идет речь, пояснялось, что машина, лес и лопата были жуткой фантазией девушки: в итоге она решает выбросить купленные носки и отправиться за подарком в магазин электроники. Видеозапись позже была удалена с YouTube самой компанией.