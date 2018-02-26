Ещё
В стиле 90-х: из-за ролика к 23 февраля разгорелся скандал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В стиле 90-х: из-за ролика к 23 февраля разгорелся скандал 

Рамблер 4 часа назад
Фото: YouTube
Директор сети магазинов цифровой техники, ранее опубликовавшей рекламный ролик к 23 февраля со связанной девушкой, заявил, что в видеозаписи нет ничего криминального. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Собеседник канала подчеркнул, что по телевидению эту рекламу не показывали. По его словам, резонансный ролик — это «творчество» одной из региональных команд сети. Он отметил, что там «любят снимать веселые и зажигательные ролики», но «иногда немного переходят определенные вещи».
Мужчина назвал появление этого видео ошибкой, но не преступлением или «злонамеренным деянием».
РЕН ТВ отмечает, что видео «в стиле 90-х», в котором связанную девушку привозят в лес, выталкивают из машины на снег и заставляют закапывать подаренные носки, вызвало негативную реакцию россиян. Так, активистки из Владивостока планируют подать иск к создателям ролика. По их мнению, в видео есть элементы возбуждения ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства.
Психолог Ольга Твардовская заявила РЕН ТВ, что такие рекламные ходы ведут к разрозненности и разделению людей «на классы и кластеры».
В конце ролика, о котором идет речь, пояснялось, что машина, лес и лопата были жуткой фантазией девушки: в итоге она решает выбросить купленные носки и отправиться за подарком в магазин электроники. Видеозапись позже была удалена с YouTube самой компанией.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович оскорбил участников шоу «Поле чудес»332
Тимошенко сообщила о подготовке плана по Донбассу21
Мария Алехина пропала в Крыму124
Силовики открыли минометный огонь по Докучаевску85
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки14
Видео
00:53
Неудачная атака смертника попала на видео
Происшествия Ближний Восток
00:25
В Европу пришли аномальные морозы
Погода В мире
00:37
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки
Шоу-бизнес
00:37
Вертолет эвакуировал ребенка в центре Москвы
Происшествия
03:33
Россиянки уродуют себя из-за Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Стоцкая попала в украинское «чистилище»
Шоу-бизнес Другое
03:12
Якубович оскорбил участников шоу «Поле чудес»
Шоу-бизнес
Свинья в ЮАР научилась рисовать картины
В мире
01:01
Александр Семчев откровенно рассказал о своем одиночестве
Шоу-бизнес
00:15
Дочка Волочковой пнула Бузову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение