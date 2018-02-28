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Украинец женился на россиянке ради Крыма
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Украинец женился на россиянке ради Крыма 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters
25-летний украинец женился на гражданке России и взял ее фамилию, чтобы попасть в Крым, пишет Life.ru.
Невъездного украинца c новым паспортом на фамилию жены поймали на автомобильном пункте пропуска Джанкой. Мужчина вел себя подозрительно, и пограничники решили тщательно проверить его документы. Проверка показала, что мужчине запрещен въезд на территорию РФ до 2022 года за нарушение сроков пребывания в стране. Пограничники также выяснили, что с его стороны это была уже третья попытка въехать в Крым: ранее мужчина пытался перейти границу через КПП Перекоп и Армянск.
Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым, нарушителю пришлось вернуться на Украину.
 Ещё 8 источников 
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