Украинец женился на россиянке ради Крыма

25-летний украинец женился на гражданке России и взял ее фамилию, чтобы попасть в Крым, пишет Life.ru.

Невъездного украинца c новым паспортом на фамилию жены поймали на автомобильном пункте пропуска Джанкой. Мужчина вел себя подозрительно, и пограничники решили тщательно проверить его документы. Проверка показала, что мужчине запрещен въезд на территорию РФ до 2022 года за нарушение сроков пребывания в стране. Пограничники также выяснили, что с его стороны это была уже третья попытка въехать в Крым: ранее мужчина пытался перейти границу через КПП Перекоп и Армянск.

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым, нарушителю пришлось вернуться на Украину.