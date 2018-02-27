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В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности
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В Москве в среду объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 

РИА Новости 3 часа назад
Гидрометцентр объявил в среду, 28 февраля, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за аномально низкой температуры.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Ранее столичные спасатели сообщили, что с 23 по 28 февраля 2018 года в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12, местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы.
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