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Синоптики рассказали, когда в Россию придет весна
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Синоптики рассказали, когда в Россию придет весна 

Рамблер 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Календарная весна в столичном регионе начнется с того, что аномальные морозы пойдут на спад. Но серьезного потепления 1 марта не ожидается. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В ночь на 1 марта ожидается до 14–19 градусов, днем 3–8 градусов мороза.
«Будет теплее практически на 7-10 градусов, но при этом будет по-прежнему холодно и существенно ниже нормы многолетних значений, которые будут характерны для начала марта», — рассказал директор Гидрометцентра.
Холодная погода в Москве точно сохранится до 5 марта. По его словам, оттепель в обозримом будущем не предвидится: «поэтому пока суровые будни в конце февраля и относительное потепление по отношению к норме — в начале марта».
>> 25 февраля стал самым холодным днем в Москве с начала зимы
Ранее столичный главк МЧС. МЧС предупредил, то с 23 по 28 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-12 градусов, а местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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