Синоптики рассказали, когда в Россию придет весна

Календарная весна в столичном регионе начнется с того, что аномальные морозы пойдут на спад. Но серьезного потепления 1 марта не ожидается. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В ночь на 1 марта ожидается до 14–19 градусов, днем 3–8 градусов мороза.

«Будет теплее практически на 7-10 градусов, но при этом будет по-прежнему холодно и существенно ниже нормы многолетних значений, которые будут характерны для начала марта», — рассказал директор Гидрометцентра.

Холодная погода в Москве точно сохранится до 5 марта. По его словам, оттепель в обозримом будущем не предвидится: «поэтому пока суровые будни в конце февраля и относительное потепление по отношению к норме — в начале марта».

Ранее столичный главк МЧС. МЧС предупредил, то с 23 по 28 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-12 градусов, а местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы.